Спектакль Маша и Витя против Диких гитар

Маша и Витя против Диких гитар
Приключения в Волшебном лесу: музыкальный спектакль для всей семьи

Встречайте новый спектакль, который порадует зрителей всех возрастов! История о том, как Витя, верящий только в науку и технику, и Маша, которая твердо верит в чудеса, отправляются на помощь Волшебнику. Их задача – спасти похищенную Кощейом Белоснежку.

Путь в Волшебный лес

Чтобы освободить Белоснежку, детям предстоит отправиться в таинственный Волшебный лес. Волшебник дает им три важных совета:

  • Не ждать помощи от других, а самим помогать всем, кто в ней нуждается;
  • Не теряться в трудную минуту;
  • Держаться друг за друга, если станет трудно.

Однако Кощей не дремлет и посылает навстречу детям своих слуг – вокально-инструментальное трио «Дикие гитары», в состав которого входят Баба-яга, Леший и дикий кот Матвей.

Встречи и приключения

На своем пути Маша и Витя встречают Печку, Яблоньку и Старичка-лесовичка, которым помогают, и в благодарность те показывают детям дорогу к Кощееву царству. Но в самый последний момент Кощей похищает Машу и опускает её в своё подземелье.

Счастливый финал

Несмотря на все преграды, история заканчивается хорошо: ребята вместе с Белоснежкой возвращаются к Волшебнику. Этот спектакль полон яркой и весёлой музыки, захватывающих приключений, а также добрых советов для детей и их родителей. Мелодии мюзикла напомнят даже взрослым о беззаботном детстве.

Приходите всей семьей в театр на этот замечательный спектакль! Не упустите шанс погрузиться в увлекательный мир волшебства.

Создатели спектакля

Автор инсценировки и режиссёр – Иван Орлов. Композитор – Геннадий Гладков. Автор текстов – Владимир Луговой. Художник по костюмам – Алина Алимова. Сценография – Егор Фёдоров. Хореограф – Оксана Алексеева.

Краснодар, 21 декабря
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
10:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽
Краснодар, 22 декабря
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
13:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽
Краснодар, 23 декабря
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
10:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽
Краснодар, 24 декабря
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
16:00 от 500 ₽
Краснодар, 25 декабря
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
10:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽
Краснодар, 26 декабря
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
16:00 от 500 ₽
Краснодар, 27 декабря
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
10:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽
Краснодар, 28 декабря
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
10:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽

