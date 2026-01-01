Оповещения от Киноафиши
О концерте

Концерт группы «Маша и Медведи» в Lustra Bar

В Lustra Bar пройдет выступление российской рок-группы «Маша и Медведи». Этот коллектив уже давно завоевал сердца слушателей благодаря своим хитам из 90-х и современному звучанию.

Музыка с глубоким смыслом

В новом материале музыканты продолжают следовать своему уникальному стилю, где каждая строчка наполнена смыслом, а качество звучания остается на высоте. Этот концерт привлечет не только преданных поклонников рок-музыки, но и тех, кто ценит творчество с глубоким содержанием.

Не упустите шанс

Приходите на концерт, чтобы насладиться живым исполнением и атмосферой творчества, которую создают артисты. Позвольте себе быть частью этого музыкального праздника!

Апрель
2 апреля четверг
20:00
Lustra Bar Москва, просп. 60-летия Октября, 27
от 2000 ₽

