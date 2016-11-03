Большой осенний концерт Маши Макаровой и «Медведей» в Москве

Приглашаем вас на глазами зрителей неповторимый концерт рок-дивы Маши Макаровой и ее группы «Медведи». В программе состоится удивительное путешествие по всем хитам группы, а также выступление с абсолютно новыми песнями, включая лучшие композиции из долгожданного альбома.

Новый альбом и предстоящие сюрпризы

В 2025 году «Маша и Медведи» представили первую часть своего премьерного альбома «Музыка», в который вошли 7 фанк-роковых танцевальных синглов. В настоящее время коллектив продолжает работать над созданием второй части сборника, выполненного в стиле арт-гранжа, также включающего 7 новых композиций. Группа сохраняет свой уникальный стиль, который сочетает в себе глубокий смысл в текстах и качественное звучание, дополненное современными аранжировками.

Вдохновение и уровень выступления

На концерте зрителей ждут неожиданные сюрпризы! Мы вспомним яркие моменты первого фестиваля «MAXIDROM» и создадим атмосферу танцев в духе «Звуков Му». Приготовьтесь к незабываемым эмоциям и поразительным музыкальным впечатлениям, которые подарит вам Маша Макарова и ее команда.