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Маша и Медведи. Летний сольник
Билеты от 2200₽
Киноафиша Маша и Медведи. Летний сольник

Маша и Медведи. Летний сольник

16+
Возраст 16+
Билеты от 2200₽

О концерте/спектакле

Возвращение рок-дивы: новый сольник группы «Маша и Медведи»

На большом летнем сольнике группы «Маша и Медведи» прозвучат не только хиты, но и абсолютно новые песни, вошедшие в долгожданный альбом. Маша Макарова возвращается в амплуа рок-дивы, и её «Медведи» уже рвутся на свои заслуженные места в хит-парадах!

Творческий расцвет

С первого года своего существования эта команда стала кумиром тысяч людей и символом поколения 2К. Сегодня музыканты переживают новый творческий расцвет, радуя поклонников свежими мелодиями и яркими выступлениями.

Что услышать на концерте

В концертной программе ожидаются не только новые композиции, но и любимые треки из альбомов «Звезда», «Солнцеклёша» и «Куда?». Зрители смогут насладиться такими хитами, как «Земля», «Любочка», «Без Тебя» и «Рейкьявик». Каждый из этих треков уже полюбился многим слушателям и стал частью музыкальной культуры.

Не упустите возможность!

Не упустите возможность стать частью этого яркого события! Приходите на концерт и погружайтесь в мир музыки, который создан с любовью и страстью.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 2200 ₽

Фотографии

Маша и Медведи. Летний сольник Маша и Медведи. Летний сольник Маша и Медведи. Летний сольник Маша и Медведи. Летний сольник Маша и Медведи. Летний сольник Маша и Медведи. Летний сольник Маша и Медведи. Летний сольник Маша и Медведи. Летний сольник Маша и Медведи. Летний сольник Маша и Медведи. Летний сольник Маша и Медведи. Летний сольник Маша и Медведи. Летний сольник Маша и Медведи. Летний сольник Маша и Медведи. Летний сольник Маша и Медведи. Летний сольник Маша и Медведи. Летний сольник

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