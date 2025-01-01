Маша и Медведи. Летний сольник

Возвращение рок-дивы: новый сольник группы «Маша и Медведи»

На большом летнем сольнике группы «Маша и Медведи» прозвучат не только хиты, но и абсолютно новые песни, вошедшие в долгожданный альбом. Маша Макарова возвращается в амплуа рок-дивы, и её «Медведи» уже рвутся на свои заслуженные места в хит-парадах!

Творческий расцвет

С первого года своего существования эта команда стала кумиром тысяч людей и символом поколения 2К. Сегодня музыканты переживают новый творческий расцвет, радуя поклонников свежими мелодиями и яркими выступлениями.

Что услышать на концерте

В концертной программе ожидаются не только новые композиции, но и любимые треки из альбомов «Звезда», «Солнцеклёша» и «Куда?». Зрители смогут насладиться такими хитами, как «Земля», «Любочка», «Без Тебя» и «Рейкьявик». Каждый из этих треков уже полюбился многим слушателям и стал частью музыкальной культуры.

Не упустите возможность!

Не упустите возможность стать частью этого яркого события! Приходите на концерт и погружайтесь в мир музыки, который создан с любовью и страстью.