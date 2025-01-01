Маша и Медведи - большой сольный концерт

Меню
Концерт группы «Маша и Медведи» в Санкт-Петербурге

«Маша и Медведи» — легендарная российская рок-группа, обожаемая поклонниками за хиты 90-х и 2000-х годов. В их репертуаре с нами остаются такие песни, как «Любочка», «Земля», «Без тебя», «Рейкьявик» и «Арарат». Однако музыканты не устают радовать зрителей и новыми композициями.

Премьерный альбом «Музыка»

В 2025 году группа представила первую часть премьерного альбома под названием «Музыка», в которую вошли семь фанк-роковых танцевальных синглов. Среди них: «Утка», «R. R.», «Психопатия», «Лифт», «Ананасовый экспресс», «Музыка» и «Та». Этот альбом стал свидетельством музыкальной эволюции коллектива и был тепло воспринят публикой.

Будущее в арт-гранже

На данный момент «Маша и Медведи» работают над записью второй части сборника в стиле арт-гранжа, в который войдут еще семь новых композиций. Запланированные треки, такие как «Тут и Там», «Бабушка», «Алигьери», обещают сохранить оригинальный стиль группы — с глубоким смыслом в каждой строчке и качественным звучанием, сдобренным современными аранжировками.

Не упустите возможность прикоснуться к миру музыки «Маши и Медведей», которая продолжает развиваться и удивлять своих поклонников новыми идеями и свежим саундом.

