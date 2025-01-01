Меню
Маша и медведь
Билеты от 650₽
Киноафиша Маша и медведь

Спектакль Маша и медведь

Постановка
Рыжий театр 0+
Режиссер Соня Киселева
Продолжительность 35 минут
Возраст 0+
Билеты от 650₽

О концерте/спектакле

«Маша и Медведь» в Рыжем театре

Приглашаем вас на увлекательный спектакль «Маша и Медведь», который пройдет в Рыжем театре. Эта история о маленькой, но умной девочке Маше и её большом, добром друге Медведе снова оживёт на сцене.

Завораживающее приключение

В спектакле Маша, как всегда, обхитрит Медведя, заставив его трижды похвалить её. Это не только забавная, но и поучительная история, в которой дети смогут увидеть, как важно быть умным и находчивым. Спектакль наполнен яркими костюмами и запоминающимися музыкальными номерами, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

Интересные факты о спектакле

  • Спектакль «Маша и Медведь» основан на популярной русской народной сказке, которая известна многим с детства.
  • Рыжий театр славится своим уникальным подходом к постановке детских спектаклей, сочетая традиции и современные техники.
  • Маша и Медведь — это не только спектакль, но и возможность для детей развивать воображение и учиться дружбе и взаимопониманию.

Подробности и билеты

Не упустите шанс увидеть этот чудесный спектакль! Билеты можно приобрести на официальном сайте Рыжего театра или в кассе театра. Убедитесь, что ваши дети не пропустят это захватывающее приключение!

Купить билет на спектакль Маша и медведь

Помощь с билетами
Октябрь
18 октября суббота
12:00
Рыжий театр Москва, Рудневка, 4
от 650 ₽

