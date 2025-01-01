Приглашаем вас на увлекательный спектакль «Маша и Медведь», который пройдет в Рыжем театре. Эта история о маленькой, но умной девочке Маше и её большом, добром друге Медведе снова оживёт на сцене.
В спектакле Маша, как всегда, обхитрит Медведя, заставив его трижды похвалить её. Это не только забавная, но и поучительная история, в которой дети смогут увидеть, как важно быть умным и находчивым. Спектакль наполнен яркими костюмами и запоминающимися музыкальными номерами, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.
Не упустите шанс увидеть этот чудесный спектакль! Билеты можно приобрести на официальном сайте Рыжего театра или в кассе театра. Убедитесь, что ваши дети не пропустят это захватывающее приключение!