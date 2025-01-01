Меню
Маша и Медведь
Маша и Медведь

Спектакль Маша и Медведь

0+
Режиссер Никита Шмитько
Продолжительность 45 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

«Маша и Медведь»: Волшебное путешествие в мир доброты

Приглашаем вас на спектакль для всей семьи «Маша и Медведь», который расскажет о приключениях непослушной девочки Маши, избалованной Дедом и Бабой. Это яркая и увлекательная постановка, где зрители смогут увидеть, как добрый Медведь помогает Маше стать настоящей хозяйкой.

Сюжет спектакля

В центре сюжета — Маша, девочка, которая не умеет заботиться о доме. Но встреча с добрым Медведем меняет всё! Он учит её основам домашнего хозяйства: как убирать, ставить самовар и печь пирожки. Вместе они отправляются в незабываемое путешествие в коробе на спине Медведя, преодолевая все преграды.

Семейные ценности

Спектакль не только развлекает, но и передает важные уроки о дружбе, ответственности и заботе о близких. Как Маша находит общий язык с Дедом и Бабой, так и зрители смогут вспомнить о ценности семейных отношений.

Интересные факты

Сказка о Маше и Медведе известна многим поколениям и была адаптирована в различных формах искусства. Эта постановка включает яркие костюмы, зажигательные песни и танцы, что делает её идеальным выбором для семейного похода в театр.

Приходите с детьми, и пусть это волшебное путешествие подарит вам незабываемые эмоции и радость!

В других городах

Санкт-Петербург, 26 октября
КДЦ «Московский» Санкт-Петербург, Московский просп., 152
12:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 8 ноября
Пространство «Артразбег» Санкт-Петербург, Савушкина, 139
12:00 от 400 ₽

Фотографии

Маша и Медведь Маша и Медведь

