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Маша и Медведь
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Спектакль Маша и Медведь

0+
Продолжительность 30 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль по народной сказке для самых маленьких

Приглашаем вас на музыкальный спектакль по мотивам любимой народной сказки о Маше и Медведе. Эта история наполнена яркими событиями и увлекательными приключениями, которые обязательно порадуют детей.

Участие зрителей

В спектакле маленькие зрители становятся активными участниками: они собирают цветы вместе с Пчелкой, прячутся от дождя с Лягушкой и даже лепят настоящие пирожки с Машенькой! Это создает уникальную атмосферу взаимодействия и веселья.

Яркие визуальные элементы

На сцене вас ждут большие куклы и красочные декорации, которые перенесут вас в волшебный мир сказки. Каждый элемент спектакля продуман так, чтобы захватить внимание юных зрителей и сделать представление незабываемым.

Для кого?

Этот спектакль идеально подойдет для детей, их родителей и всех, кто верит в чудеса!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 июля
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
18:00 от 980 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
11:00 от 850 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
11:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
11:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 1 сентября
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
17:30 от 980 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
18:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
18:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
11:00 от 750 ₽ 12:00 от 750 ₽

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