Спектакль Маша и медведь

Маша и медведь
Постановка
Нижегородский театр кукол 0+
Продолжительность 75 минут
Возраст 0+

О спектакле

«Маша и Медведь» для малышей в Нижегородском кукольном театре

«Маша и Медведь» - это увлекательный спектакль, в котором маленькая Маша и её друзья попадают в различные приключения. Зрители смогут наблюдать за их взаимодействием и развитием в чудесной истории.

Режиссёр спектакля, Александр Шишкин, известен своими яркими работами в театральном искусстве. Он привнёс в этот проект уникальный взгляд на отношения между людьми и животными, что делает постановку особенно интересной для семейного просмотра.

Трогательная история о дружбе

Можно ли перевоспитать неотёсанного грубияна и превратить его в ласкового и заботливого друга? Маленькая девочка Маша, заблудившаяся в лесу и встретившая грозного медведя, отвечает на этот вопрос утвердительно: «Да! Можно!»

Своей заботой, добротой и вниманием крохотная Машенька превращает лохматого и грубого зверя в ласкового, доброго и отзывчивого медведя. На протяжении спектакля зрители становятся свидетельствами этой трогательной трансформации.

Эмоции и новые встречи

Уходя со спектакля под впечатлением дружбы Маши и огромного медведя, каждый зритель обязательно захочет найти новых друзей и скорее встретиться со старыми. Это мероприятие станет замечательной возможностью провести время с пользой для души и насладиться театральным искусством всей семьёй.

Спектакль адресован зрителям с 3 лет.

Июнь
7 июня воскресенье
11:00
Нижегородский театр кукол Нижний Новгород, Б. Покровская, 39
от 350 ₽

