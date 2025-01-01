Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Маша и Медведь. Очень детективная история
Билеты от 790₽
Киноафиша Маша и Медведь. Очень детективная история

Спектакль Маша и Медведь. Очень детективная история

Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Билеты от 790₽

О концерте/спектакле

Интерактивное новогоднее шоу «Маша и Медведь»

Приготовьтесь к увлекательному новогоднему приключению! Это интерактивное представление для всей семьи создано по мотивам суперпопулярного мультсериала и сопровождается авторскими песнями и захватывающими сценами. Профессиональные режиссеры, хореографы и иллюзионисты подарят зрителям уникальное шоу, в котором они будут полноценными участниками действа. Официальная лицензионная постановка от компании Анимаккорд гарантирует высокое качество исполнения!

Что вас ждет на сцене?

  • Живой и интересный сценарий, воссоздающий атмосферу любимого мультсериала.
  • Лицензионные ростовые куклы и великолепные декорации.
  • Музыкальная сказка с любимыми мелодиями и новыми замечательными песнями, исполняемыми Машей.

Загадочная новогодняя история

Маша, Медведь и их друзья начинают подготовку к Новому году, но вдруг таинственным образом исчезают все лакомства со стола, а елка с игрушками пропадает! Маша решает разгадать эту детективную историю и выяснить, кто за этим стоит. В ходе расследования герои обнаружат, что даже самый страшный на вид чародей может оказаться добрым, если отнестись к нему с любовью и пониманием.

Продолжительность и возрастное ограничение

Шоу длится 70 минут без антракта и рекомендовано для детей от 3 до 10 лет. Дети до 4 лет могут пройти на спектакль бесплатно, без предоставления отдельного места.

Фирменный новогодний подарок

Каждый зритель может приобрести фирменный новогодний подарок, который включает в себя множество интересных и полезных вещей: игрушки, игры, развивающие задания и сладости. Цена подарка – 990 рублей. Подарок можно получить в фойе до и после начала сеанса, но помните, что количество подарков ограничено!

Не упустите шанс провести незабываемое время с Машей и ее друзьями, а также принять участие в этом волшебном новогоднем шоу!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 декабря
Конгресс-центр на Вернадского Москва, просп. Вернадского, 41, стр. 1
11:00 от 790 ₽
21 декабря
Конгресс-центр на Вернадского Москва, просп. Вернадского, 41, стр. 1
11:00 от 790 ₽
27 декабря
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
11:00 от 790 ₽
30 декабря
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
13:30 от 790 ₽

Фотографии

Маша и Медведь. Очень детективная история Маша и Медведь. Очень детективная история Маша и Медведь. Очень детективная история Маша и Медведь. Очень детективная история Маша и Медведь. Очень детективная история Маша и Медведь. Очень детективная история Маша и Медведь. Очень детективная история Маша и Медведь. Очень детективная история Маша и Медведь. Очень детективная история Маша и Медведь. Очень детективная история Маша и Медведь. Очень детективная история Маша и Медведь. Очень детективная история Маша и Медведь. Очень детективная история Маша и Медведь. Очень детективная история

В ближайшие дни

Минька и Лелька
6+
Детский
Минька и Лелька
30 августа в 14:00 МОСТ
от 1100 ₽
И100рия
0+
Детский Цирк
И100рия
12 ноября в 19:00 Большой Московский цирк
от 1500 ₽
Секс. Жизнь. Смерть
18+
Драма
Секс. Жизнь. Смерть
10 октября в 19:00 VS Театр
от 2500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше