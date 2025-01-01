Спектакль Маша и Медведь. Очень детективная история

Интерактивное новогоднее шоу «Маша и Медведь»

Приготовьтесь к увлекательному новогоднему приключению! Это интерактивное представление для всей семьи создано по мотивам суперпопулярного мультсериала и сопровождается авторскими песнями и захватывающими сценами. Профессиональные режиссеры, хореографы и иллюзионисты подарят зрителям уникальное шоу, в котором они будут полноценными участниками действа. Официальная лицензионная постановка от компании Анимаккорд гарантирует высокое качество исполнения!

Что вас ждет на сцене?

Живой и интересный сценарий, воссоздающий атмосферу любимого мультсериала.

Лицензионные ростовые куклы и великолепные декорации.

Музыкальная сказка с любимыми мелодиями и новыми замечательными песнями, исполняемыми Машей.

Загадочная новогодняя история

Маша, Медведь и их друзья начинают подготовку к Новому году, но вдруг таинственным образом исчезают все лакомства со стола, а елка с игрушками пропадает! Маша решает разгадать эту детективную историю и выяснить, кто за этим стоит. В ходе расследования герои обнаружат, что даже самый страшный на вид чародей может оказаться добрым, если отнестись к нему с любовью и пониманием.

Продолжительность и возрастное ограничение

Шоу длится 70 минут без антракта и рекомендовано для детей от 3 до 10 лет. Дети до 4 лет могут пройти на спектакль бесплатно, без предоставления отдельного места.

Фирменный новогодний подарок

Каждый зритель может приобрести фирменный новогодний подарок, который включает в себя множество интересных и полезных вещей: игрушки, игры, развивающие задания и сладости. Цена подарка – 990 рублей. Подарок можно получить в фойе до и после начала сеанса, но помните, что количество подарков ограничено!

Не упустите шанс провести незабываемое время с Машей и ее друзьями, а также принять участие в этом волшебном новогоднем шоу!