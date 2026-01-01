Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Masha Hima
Билеты от 1300₽
Киноафиша Masha Hima

Masha Hima

18+
Возраст 18+
Билеты от 1300₽

О концерте

Masha Hima в клубе Eclipse

22 марта Masha Hima представит свой большой концерт на сцене клуба Eclipse в Москве. Это будет уникальная возможность услышать её лучшие песни в живом исполнении.

Расширенная сольная программа

Концерт обещает показать весь спектр творческого пути Masha Hima — от баттловой эпохи и жесткой читки до трогательных баллад, которые разрывают сердце. В программе вы услышите как давно любимые хиты, так и новые треки с последних альбомов.

Расписание события

  • 18:30 - Meet & Greet
  • 19:00 - Открытие дверей
  • 20:00 - Начало концерта
  • 22:00 - Фото с VIP-гостями

Приходите, если хотите насладиться незабываемым вечером и, возможно, влюбиться в творчество Masha Hima навсегда!

Купить билет на концерт Masha Hima

Помощь с билетами
Март
22 марта воскресенье
19:00
Eclipse Москва, Переведеновский пер., 21, стр. 11
от 1300 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
19 апреля в 18:45 Руки вверх!
от 1590 ₽
Стендап для детей: семейное комедийное шоу выходного дня
0+
Юмор
Стендап для детей: семейное комедийное шоу выходного дня
10 мая в 13:00 Still Standup Moscow
от 990 ₽
Почта любви
0+
Вечеринка
Почта любви
25 июля в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше