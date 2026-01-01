22 марта Masha Hima представит свой большой концерт на сцене клуба Eclipse в Москве. Это будет уникальная возможность услышать её лучшие песни в живом исполнении.
Концерт обещает показать весь спектр творческого пути Masha Hima — от баттловой эпохи и жесткой читки до трогательных баллад, которые разрывают сердце. В программе вы услышите как давно любимые хиты, так и новые треки с последних альбомов.
Приходите, если хотите насладиться незабываемым вечером и, возможно, влюбиться в творчество Masha Hima навсегда!