Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Masha Hima
Киноафиша Masha Hima

Masha Hima

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Новый альбом Masha Hima в Петербурге

8 ноября на сцене The Place состоится презентация нового альбома Masha Hima под названием «Плутон». Это событие станет уникальной возможностью услышать новый материал в живом исполнении первыми.

Что вас ждет?

Концерт обещает быть захватывающим: зрителей ожидает жесткая лирика, мощный вокал и незабываемая атмосфера танцпола, наполненного ритмами и энергией. Все новое сочетание силы и искренности не оставит равнодушным никого, а давно знакомые хиты напомнят о любимых моментах.

Не упустите шанс!

Это не просто концерт – это возможность стать частью музыкального события, которое надолго запомнится. Masha Hima известна своим уникальным стилем и умением завести публику, так что вам точно не стоит пропускать этот вечер.

Приходите, чтобы насладиться живым исполнением и поддержать любимого артиста!

Купить билет на концерт Masha Hima

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
8 ноября суббота
19:00
The Place Санкт-Петербург, Маршала Говорова, 47
от 1000 ₽

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
Вокальный вечер. А.Дедик и его ученики
11 октября в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
Билеты
Французский шарм на берегах Невы
0+
Классическая музыка Французский шансон Неоклассика
Французский шарм на берегах Невы
15 ноября в 15:00 Теплоход Rock Hit Neva
от 1500 ₽
Орган. TOP10. Величайшие сочинения
0+
Классическая музыка
Орган. TOP10. Величайшие сочинения
31 октября в 19:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше