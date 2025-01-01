Новый альбом Masha Hima в Петербурге

8 ноября на сцене The Place состоится презентация нового альбома Masha Hima под названием «Плутон». Это событие станет уникальной возможностью услышать новый материал в живом исполнении первыми.

Что вас ждет?

Концерт обещает быть захватывающим: зрителей ожидает жесткая лирика, мощный вокал и незабываемая атмосфера танцпола, наполненного ритмами и энергией. Все новое сочетание силы и искренности не оставит равнодушным никого, а давно знакомые хиты напомнят о любимых моментах.

Не упустите шанс!

Это не просто концерт – это возможность стать частью музыкального события, которое надолго запомнится. Masha Hima известна своим уникальным стилем и умением завести публику, так что вам точно не стоит пропускать этот вечер.

Приходите, чтобы насладиться живым исполнением и поддержать любимого артиста!