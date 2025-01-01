Меню
Masha Hima
Билеты от 1000₽
Masha Hima

Masha Hima

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Презентация нового альбома Masha Hima в Москве

16 ноября на сцене Eclipse Moon пройдет презентация нового альбома Masha Hima. Зрителей ждет уникальная возможность стать первыми слушателями альбома «Плутон» в живом исполнении.

Жёсткая лирика и эмоции

На концерте вы услышите жесткую лирику, которая сочетает в себе силу и искренность. Узнаваемый вокал Masha Hima и зажигательные ритмы создадут неповторимую атмосферу.

Энергия танцпола

Кроме новых треков, в программе будут представлены давно любимые хиты. Мощно качающийся на битах танцпол станет идеальным местом для всех поклонников живой музыки.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Мы уверены, что вам все понравится!

Купить билет на концерт Masha Hima

Ноябрь
16 ноября воскресенье
19:00
Eclipse Москва, Переведеновский пер., 21, стр. 11
от 1000 ₽

