Презентация нового альбома Masha Hima в Москве

16 ноября на сцене Eclipse Moon пройдет презентация нового альбома Masha Hima. Зрителей ждет уникальная возможность стать первыми слушателями альбома «Плутон» в живом исполнении.

Жёсткая лирика и эмоции

На концерте вы услышите жесткую лирику, которая сочетает в себе силу и искренность. Узнаваемый вокал Masha Hima и зажигательные ритмы создадут неповторимую атмосферу.

Энергия танцпола

Кроме новых треков, в программе будут представлены давно любимые хиты. Мощно качающийся на битах танцпол станет идеальным местом для всех поклонников живой музыки.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Мы уверены, что вам все понравится!