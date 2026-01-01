Masala Quartet: «Пряные Путешествия»

Музыкальный калейдоскоп от Masala Quartet в клубе Алексея Козлова

Современный джаз, фанк, минимализм и world music переплетутся на концерте Masala Quartet. Инструментальная музыка этого коллектива говорит на многих языках, наполненная глубиной, образностью и драйвом. Зрители будут увлечены ярким звучанием, которое меняет страны, эпохи и состояния души.

В программе концерта прозвучат авторские композиции, рассчитанные на самых искушённых слушателей. Изысканные джазовые гармонии, зажигательные ритмы фанка и виртуозные соло создадут настоящий калейдоскоп музыкальных впечатлений.

Стиль и влияние

Как отмечает журналист Иван Коновалов из ИА «Regnum», в музыке Masala Quartet можно проследить влияние таких мастеров, как Майлз Дэвис и трио Ахмада Джамала, а также современной британской сцены, акцентирующей внимание на ритме.

Достижения коллектива

Masala Quartet является лауреатом многих престижных музыкальных конкурсов, таких как «Усадьба Jazz Сочи», «New/Open Showcase Festival» и «Moscow Jazz Festival». Коллектив также стал финалистом «Bucharest International Jazz Competition» в Румынии и принимал участие в различных музыкальных фестивалях как в России, так и за рубежом.

Дискография

В дискографии ансамбля значатся три альбома, среди которых «Stories From Masala» (2020), получивший признание и вошедший в число 30 лучших альбомов года по версии медиапроекта «Jazzist». Также опубликованы два EP: «Foggy Forest (Live)» (2022) и «Make Love» (2023).

Музыканты коллектива

Алексей Сухов – тенор-саксофон, композитор, выпускник Государственного музыкального училища эстрадного и джазового искусства и участник программ Бёркли и Боба Рейнольдса.

Анна Бёме – пианистка и композитор, выпускница Московского колледжа импровизационной музыки и программы «New York Jazz Masters». Играет на ряде этнических инструментов.

Фёдор Фабер – контрабасист и бас-гитарист, выпускник Санкт-Петербургского училища имени Мусоргского и Российской академии музыки имени Гнесиных.

Николай Прихотько – барабанщик и перкуссионист, преподаватель, который активно участвует в театральных проектах и организует творческие лаборатории.

Приходите на концерт Masala Quartet и насладитесь атмосферой уникальной музыки!