Masala Quartet и друзья: презентация фльбома «Stalking For Impressions»

Презентация нового альбома Masala Quartet

15 сентября на сцене состоится долгожданное событие в мире джаза – презентация нового большого авторского альбома «Stalking for Impressions» от Masala Quartet. Этот релиз обещает стать музыкальным открытием, вдохновленным культурными традициями из разных уголков мира – от Японии до Ближнего Востока, от Карибов до российской глубинки.

Музыкальная палитра альбома

В «Stalking for Impressions» представлены яркие мелодии, изысканные гармонии и зажигательные ритмы. Альбом стал продолжением предыдущего релиза «Stories From Masala» (2020) и был записан в два этапа: в 2022 и 2025 гг. За это время Masala Quartet обновил состав, что отражает новый звучание группы.

Участники и специальные гости

В новом альбоме часть треков записана с прежней ритм-секцией – Дмитрием Тарановым и Даниилом Морозовым, а остальные – с новыми участниками: Фёдором Фабером и Николаем Прихозько. Многие приятели коллектива, известные музыканты джазовой и этно-джазовой сцены, также примут участие в презентации, включая Софи Гертье, Фёдора Гречищева и Дмитрия Игнатова.

Достижения Masala Quartet

Masala Quartet – лауреат ряда престижных конкурсов, таких как «Усадьба Jazz Сочи» и «Moscow Jazz Festival», а также финалист «Bucharest International Jazz Competition». Музыка ансамбля регулярно звучит на российских и зарубежных радиостанциях, и они активно сотрудничают с режиссерами театра и кино.

Исключительные музыканты

В составе Masala Quartet можно встретить яркие молодые таланты. Саксофонист и композитор Алексей Сухов – выпускник ГМУЭДИ и участник программы колледжа Бёркли. Пианистка Анна Бёме обладает опытом обучения у всемирно известных музыкантов, а контрабасист Фёдор Фабер сотрудничал с множеством известных артистов, включая Андреа Бочелли.

Не пропустите возможность стать частью этого музыкального события, когда Masala Quartet и их специальные гости представят новые музыкальные идеи и яркие впечатления!