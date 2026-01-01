Оповещения от Киноафиши
Mary Gu
12+
О концерте

Концерт Mary Gu — восходящей звезды российской поп-сцены

Приглашаем вас на незабываемый концерт Mary Gu — одну из самых ярких представительниц современной российской поп-сцены. С момента выхода дебютного альбома «Дисней» певица быстро покорила сердца слушателей и музыкальные чарты.

С каждым новым проектом Mary Gu бесспорно укрепляет свои позиции. Например, её альбом «luvcore» стал настоящим феноменом, а концерты собирают множество поклонников по всей стране. Артистка также выступает на крупнейших музыкальных фестивалях, включая VK Fest.

О достижениях и наградах

Mary Gu — лауреат престижных премий, таких как Жара Music Awards и Forbes «30 до 30». В прошлом году поклонники могли увидеть её на обложке июньского выпуска журнала Forbes.

Недавно она презентовала саундтрек к новому сериалу Романа Прыгунова «Красная поляна» — трек «Сломанная игрушка» получил много положительных откликов и стал ярким дополнением к её творческой карьере.

Не пропустите шанс увидеть выступление одной из самых востребованных артисток последних лет!

Купить билет на концерт Mary Gu

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
27 марта пятница
19:00
Circus Красноярск, Высотная, 35а/1
от 2500 ₽
28 марта суббота
20:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 2700 ₽
24 апреля пятница
19:00
Aura Воронеж, просп. Революции, 56
от 2500 ₽
25 апреля суббота
20:00
Кроп Арена Воздух Ростов-на-Дону, 14-я линия, 84
от 2800 ₽
26 апреля воскресенье
20:00
Кроп Arena Краснодар, Путевая, 5/1
от 2800 ₽

