Концерт Mary Gu — восходящей звезды российской поп-сцены

Приглашаем вас на незабываемый концерт Mary Gu — одну из самых ярких представительниц современной российской поп-сцены. С момента выхода дебютного альбома «Дисней» певица быстро покорила сердца слушателей и музыкальные чарты.

С каждым новым проектом Mary Gu бесспорно укрепляет свои позиции. Например, её альбом «luvcore» стал настоящим феноменом, а концерты собирают множество поклонников по всей стране. Артистка также выступает на крупнейших музыкальных фестивалях, включая VK Fest.

О достижениях и наградах

Mary Gu — лауреат престижных премий, таких как Жара Music Awards и Forbes «30 до 30». В прошлом году поклонники могли увидеть её на обложке июньского выпуска журнала Forbes.

Недавно она презентовала саундтрек к новому сериалу Романа Прыгунова «Красная поляна» — трек «Сломанная игрушка» получил много положительных откликов и стал ярким дополнением к её творческой карьере.

Не пропустите шанс увидеть выступление одной из самых востребованных артисток последних лет!