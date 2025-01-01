Концерт Mary Gu в VK Stadium

В VK Stadium состоится яркий концерт поп-певицы Mary Gu, которая завоевала популярность благодаря своим кавер-версиям известных песен. Эти музыкальные работы Mary публиковала в социальных сетях и сумела привлечь внимание многотысячной аудитории.

В 2024 году Mary Gu отметила важное достижение, став победителем ежегодного рейтинга российского Forbes в категории «Музыка» среди молодых талантов до 30 лет. Это признание подчеркивает её место в современном музыкальном мире.

Что будет на концерте

На сцене зрители смогут насладиться как главными хитами Mary, так и новыми композициями из её предстоящего альбома «luvcore». В программе концерта предусмотрены такие популярные песни, как «Не влюбляйся», «Дисней» и «Косички». Каждое выступление Mary Gu обещает быть наполненным энергией и яркими впечатлениями.

Для кого этот концерт

Концерт будет интересен не только поклонникам Mary Gu, но и любителям живой музыки и ярких выступлений. Погрузитесь в атмосферу профессионального шоу, которое оставит незабываемые воспоминания.