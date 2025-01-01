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Mary Gu
Киноафиша Mary Gu

Mary Gu

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт Mary Gu: Музыка, которая тронет сердце

Подготовьтесь к незабываемому вечеру! Концерт Mary Gu — это уникальная возможность услышать одну из самых ярких поп-исполнительниц последних лет. Ее искренние тексты и трогательные мелодии завоевали сердца множества слушателей.

Звучание Хитов и Новинок

На концерте вы сможете насладиться хитами, которые уже стали любимыми у публики: «Не влюбляйся», «Дисней», «Косички» и другими. Кроме того, Mary Gu представит свои новые релизы, которые обещают стать настоящими открытиями.

Эмоции и Атмосфера

Приготовьтесь к ярким эмоциям и живому звуку. Концерт пройдет в особенной атмосфере, где каждый сможет почувствовать магию музыки и соединиться с ней на глубоком уровне.

Не Упустите Свою Возможность!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Приходите на концерт Mary Gu и откройте для себя новые грани поп-музыки.

Исполнители
Mary Gu

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 30 октября
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
20:00 от 2300 ₽
Воронеж, 13 ноября
Aura Воронеж, просп. Революции, 56
19:00 от 2300 ₽
Ростов-на-Дону, 14 ноября
Кроп-арена Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, 270/1
20:00 от 2300 ₽
Краснодар, 15 ноября
Кроп Arena Краснодар, Путевая, 5/1
19:00 от 2300 ₽

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