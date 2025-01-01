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Маруся против Америки
Билеты от 1800₽
Киноафиша Маруся против Америки

Спектакль Маруся против Америки

18+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Комедия по мотивам повести Сергея Довлатова «Иностранка»

Приглашаем вас на романтическую комедию по мотивам повести Сергея Довлатова «Иностранка». Спектакль «Маруся против Америки» обещает стать ярким событием театрального сезона.

Сюжет

Главный герой, молодой писатель, эмигрирует в Америку в поисках вдохновения и успешной карьеры. Однако, столкнувшись с трудностями, он не может издать свою первую книгу, разобраться в местной культуре и выучить английский язык.

К тому же автор скрывает свои чувства к эмигрантке Марусе Татарович, местной звезде, вокруг которой кипят страсти и слухи. Маруся — это не просто красавица, но и невеста номер один в округе, и многие считают, что она — это тот самый случай, когда Голливуд плачет за ней.

Почему стоит посмотреть?

  • Спектакль исследует темы эмиграции, любви и культурных различий, что делает его актуальным для многих зрителей.
  • Комедия основана на реальных событиях, вдохновленных жизнью Довлатова в Америке.
  • В постановке участвуют известные актеры театра, что гарантирует высокий уровень исполнения.

Не пропустите!

«Маруся против Америки» — это не просто спектакль, а возможность задуматься о том, что значит быть иностранцем в чужой стране. Убедитесь сами, как комедия может затрагивать глубокие темы, подавая их в легкой и увлекательной форме.

Не упустите шанс стать частью этой увлекательной истории!

Режиссер
Андрей Донцов
В ролях
Нина Лисник
Ефим Кошелев
Елизавета Тюменцева
Ян Камашенков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 июля
КЦ «Хитровка» Москва, Подколокольный пер., 8, стр. 2
19:00 от 1800 ₽
3 августа
КЦ «Хитровка» Москва, Подколокольный пер., 8, стр. 2
15:00 от 1800 ₽

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