Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мартин
Киноафиша Мартин

Мартин

12+
Возраст 12+

О концерте

Новый тур Мартина: весна 2026

Друзья! Первый тур Мартина оказался настоящим успехом, и мы рады сообщить, что он вернётся в ваши города с новым большим туром, охватывающим 20 городов. Мы получили множество сообщений от поклонников, которые ждут встречи, и это вдохновило артиста на новые гастроли.

Что ждать от тура

Мартин с радостью отмечает, что встреча с публикой – это всегда особенный момент для него. В программе тура не только песни из его нового альбома, но и любимые хиты, которые давно стали неотъемлемой частью его творчества.

Уникальные эмоции

Каждое выступление Мартина наполнено эмоциями и энергией. Артист уверен, что каждый город станет уникальным событием, поэтому он готов дарить вам незабываемые впечатления на сцене. Это будет не просто концерт — это будет праздник музыки и общения с вами!

Не упустите шанс стать частью этого удивительного шоу и погрузиться в атмосферу творчества и вдохновения.

До встречи на концертах!

Купить билет на концерт Мартин

Помощь с билетами
В других городах
Март
18 марта среда
19:00
Кроп Arena Волгоград, Краснознаменская, 3а, парк «Раздолье»
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Три Вторых. Тур 10 лет
18+
Рок
Три Вторых. Тур 10 лет
29 марта в 19:00 Ferrum
Билеты
TSBхOPT
16+
Хип-хоп
TSBхOPT
3 апреля в 20:00 Kultura
от 1200 ₽
Оркестр CAGMO. Хор русского рока при свечах
6+
Рок
Оркестр CAGMO. Хор русского рока при свечах
9 апреля в 18:00 Волгоградская филармония
от 2300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше