Концерт Мартина в Лофт-парке «Подземка»

В Новосибирске Лофт-парк «Подземка» примет исполнителя Мартина, который отправляется в большой тур по 20 городам России. Это замечательная возможность для поклонников его музыки насладиться живым выступлением и услышать новые композиции с предстоящего альбома.

Мартин делится: Первый тур был невероятным, и мы обязательно вернёмся в эти города снова. Мы получили огромное количество сообщений от зрителей из других городов, где нас тоже очень ждут. Именно поэтому певец решает расширить географию своих выступлений и отдаст дань уважения каждому городу.

Кроме того, артист настоятельно хочет сообщить: Я искренне счастлив, что смогу увидеть вас в разных уголках нашей страны, в которых мы ещё не были. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события.