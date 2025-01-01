Возвращение «Марсу нужны любовники» в «16 Тонн»

Группа «Марсу нужны любовники» продолжает свой большой тур и порадует зрителей уникальным концертом в Москве. Музыканты исполнят лучшие хиты из своего репертуара, сочетая танцевальный инди с мечтательной лирикой о любви, свободе и странствиях.

Звучание и атмосфера

Электронный поп с живыми гитарами, запоминающиеся мелодии и трогательные тексты с декадентскими нотками — это то, что делает группу по-настоящему уникальной. Их музыка создаёт идеальную атмосферу для летних вечеринок, прогулок на велосипеде по вечернему городу и бродяжничества вдоль набережной.

Что услышат зрители?

На концерте прозвучат песни из альбома «Цветное всё», который недавно вышел в переиздании. Кроме того, зрителям предложат насладиться хитами «Ее глаза» и «Ветер сдувает с крыш», а также любимыми композициями из пластинки «Умами». Всего будет исполнено 25 главных треков группы, что обещает незабываемый вечер.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Билеты на концерт «Марсу нужны любовники» в «16 Тонн» уже в продаже. Живое исполнение и атмосфера праздника гарантированы!