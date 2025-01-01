Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Марсу Нужны Любовники
Билеты от 1700₽
Киноафиша Марсу Нужны Любовники

Марсу Нужны Любовники

12+
Возраст 12+
Билеты от 1700₽

О концерте/спектакле

Возвращение «Марсу нужны любовники» в «16 Тонн»

Группа «Марсу нужны любовники» продолжает свой большой тур и порадует зрителей уникальным концертом в Москве. Музыканты исполнят лучшие хиты из своего репертуара, сочетая танцевальный инди с мечтательной лирикой о любви, свободе и странствиях.

Звучание и атмосфера

Электронный поп с живыми гитарами, запоминающиеся мелодии и трогательные тексты с декадентскими нотками — это то, что делает группу по-настоящему уникальной. Их музыка создаёт идеальную атмосферу для летних вечеринок, прогулок на велосипеде по вечернему городу и бродяжничества вдоль набережной.

Что услышат зрители?

На концерте прозвучат песни из альбома «Цветное всё», который недавно вышел в переиздании. Кроме того, зрителям предложат насладиться хитами «Ее глаза» и «Ветер сдувает с крыш», а также любимыми композициями из пластинки «Умами». Всего будет исполнено 25 главных треков группы, что обещает незабываемый вечер.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Билеты на концерт «Марсу нужны любовники» в «16 Тонн» уже в продаже. Живое исполнение и атмосфера праздника гарантированы!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 августа
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 1700 ₽

В ближайшие дни

Ночной стендап
18+
Юмор
Ночной стендап
15 августа в 21:30 O'Donoghue's
от 1390 ₽
Чёрный Stand Up Концерт
18+
Юмор
Чёрный Stand Up Концерт
28 июля в 20:00 O'Donoghue's
от 1390 ₽
Стендап на крышах
18+
Юмор
Стендап на крышах
15 августа в 21:30 Фуд-молл «Депо Лесная»
от 990 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше