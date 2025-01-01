Концерт группы «Марсу нужны любовники» в Нижнем Новгороде

Уральский индипоп квартет «Марсу нужны любовники» приглашает вас на уникальный концерт! Группа, основанная в начале 2010-х, успела завоевать признание зрителей и критиков благодаря своему оригинальному звучанию и запоминающимся текстам.

Достижения и успехи

За время своего существования музыканты выпустили пять альбомов и множество синглов и ремиксов. Их песни, такие как «Её глаза» и «Ветер сдувает с крыш», не раз занимали высокие позиции в чартах музыкальных сервисов и по-прежнему звучат в эфире радио и телевидения.

Кино и коллаборации

Музыка группы также звучит в саундтреках к российским фильмам и сериалам. В частности, «Марсу нужны любовники» приняли участие в создании картины «Отпуск» на телеканале ТНТ, где они сыграли самих себя. Это добавляет особый шарм их творчеству, ведь зрители могут увидеть любимых артистов не только на сцене, но и на экране.

Сотрудничество с известными артистами

Группа обрела статус романтиков, космонавтов и мечтателей, что привело к многочисленным коллаборациям с такими знаковыми артистами, как «Мумий Тролль», «Сансара», Варвара Визбор, Феликс Бондарев и Инна Стил. Эти совместные работы обогатили музыкальную палитру коллектива и привнесли новые оттенки в их творчество.

Не упустите возможность насладиться живым выступлением «Марсу нужны любовники»! Это будет незабываемый вечер для всех ценителей качественной музыки.