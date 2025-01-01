Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Марсу нужны любовники
Киноафиша Марсу нужны любовники

Марсу нужны любовники

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт группы «Марсу нужны любовники» в Нижнем Новгороде

Уральский индипоп квартет «Марсу нужны любовники» приглашает вас на уникальный концерт! Группа, основанная в начале 2010-х, успела завоевать признание зрителей и критиков благодаря своему оригинальному звучанию и запоминающимся текстам.

Достижения и успехи

За время своего существования музыканты выпустили пять альбомов и множество синглов и ремиксов. Их песни, такие как «Её глаза» и «Ветер сдувает с крыш», не раз занимали высокие позиции в чартах музыкальных сервисов и по-прежнему звучат в эфире радио и телевидения.

Кино и коллаборации

Музыка группы также звучит в саундтреках к российским фильмам и сериалам. В частности, «Марсу нужны любовники» приняли участие в создании картины «Отпуск» на телеканале ТНТ, где они сыграли самих себя. Это добавляет особый шарм их творчеству, ведь зрители могут увидеть любимых артистов не только на сцене, но и на экране.

Сотрудничество с известными артистами

Группа обрела статус романтиков, космонавтов и мечтателей, что привело к многочисленным коллаборациям с такими знаковыми артистами, как «Мумий Тролль», «Сансара», Варвара Визбор, Феликс Бондарев и Инна Стил. Эти совместные работы обогатили музыкальную палитру коллектива и привнесли новые оттенки в их творчество.

Не упустите возможность насладиться живым выступлением «Марсу нужны любовники»! Это будет незабываемый вечер для всех ценителей качественной музыки.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 7 августа
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
20:00 от 1500 ₽
Челябинск, 10 августа
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
20:00 от 1500 ₽
Нижний Новгород, 15 августа
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
20:00 от 1500 ₽
Воронеж, 18 августа
Diesel Воронеж, Генерала Лизюкова, 4
20:00 от 1500 ₽
Ростов-на-Дону, 20 августа
Volna. Mixology Bar Ростов-на-Дону, Береговая, 10
20:00 от 1500 ₽
Подземка Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3, ДК «Ростсельмаш»
21:00 от 1500 ₽
Краснодар, 21 августа
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
20:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

16+
Рок
Del Tremens с оркестром
27 сентября в 19:00 Филармония «Триумф»
от 1200 ₽
Anna Asti
12+
Поп
Anna Asti
26 ноября в 20:00 Универсальный дворец спорта «Молот»
от 3000 ₽
Ravanna
16+
Рок
Ravanna
4 октября в 19:00 Концерт-холл «Свобода»
от 1400 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше