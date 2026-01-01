«Маршруты» — это глубокое исследование себя и других, вдохновленное повседневными маршрутами каждого из нас. Проект открывает пространство для размышлений о человеческой идентичности, о гранях, которые часто остаются в тени. Спектакль исследует повседневные проявления жизни — разговоры, маршруты, обыденные действия, — превращая их в материал для осмысления и диалога со зрителем.
В центре внимания — идея открытости как основополагающего гуманистического принципа. Это попытка понять другого через его ритм, интонации, воспоминания, создавая моменты созвучия, где зритель и участник находят общие точки соприкосновения.
Спектакль был создан в 2021 году в рамках инклюзивной лаборатории «Меняем культурную среду вместе: ТЕАТР». Этот проект объединяет усилия АНО «КонтАрт», петербургской театральной школы «Инклюзион» и Новой сцены Александринского театра.
«Маршруты» приглашают зрителей к осмыслению обыденности и поиску созвучия с другими через простой и искренний театральный диалог.