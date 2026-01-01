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Спектакль Маршруты

16+
Режиссер Татьяна Ра
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Инклюзивный театральный проект на Новой сцене Александринского театра

«Маршруты» — это глубокое исследование себя и других, вдохновленное повседневными маршрутами каждого из нас. Проект открывает пространство для размышлений о человеческой идентичности, о гранях, которые часто остаются в тени. Спектакль исследует повседневные проявления жизни — разговоры, маршруты, обыденные действия, — превращая их в материал для осмысления и диалога со зрителем.

В центре внимания — идея открытости как основополагающего гуманистического принципа. Это попытка понять другого через его ритм, интонации, воспоминания, создавая моменты созвучия, где зритель и участник находят общие точки соприкосновения.

История создания

Спектакль был создан в 2021 году в рамках инклюзивной лаборатории «Меняем культурную среду вместе: ТЕАТР». Этот проект объединяет усилия АНО «КонтАрт», петербургской театральной школы «Инклюзион» и Новой сцены Александринского театра.

Творческая команда

  • Режиссёр: Татьяна Ра
  • Драматург: Гуля Насырова
  • Художник: Елизавета Турхан
  • Куратор: Юлия Поцелуева

Соавторы и исполнители

  • Мария Баева
  • Бэлла Добычина
  • Влад Паняев
  • Галина Кузьмина
  • Наталья Липина
  • Галина Мельник
  • Юлия Степанова
  • Елизавета Турхан

«Маршруты» приглашают зрителей к осмыслению обыденности и поиску созвучия с другими через простой и искренний театральный диалог.

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