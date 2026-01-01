Спектакль «Маршрутка №40»: исповедь между креслами

Спектакль-вербатим «Маршрутка №40» превращает сцену в тесный салон маршрутного автобуса. Каждая реплика — это реальная история, а текст, полный тончайших нюансов, создан не драматургом, а самой жизнью.

Обыкновенная маршрутка становится местом раскрытия души, где каждый пассажир вдруг оказывается замеченным и обретает собственное лицо — живое и чувствительное. Современный Ноев ковчег движется вопреки всему под звуки живого радио, которое звучит весь спектакль как голос нашего времени — торопливого и шумного.

Спектакль «Маршрутка» не судит и не навязывает свое мнение. Он предлагает зрителям увидеть, как библейские мотивы оживают сегодня среди пробок, дождя и счетов за электричество. Присаживайтесь в виртуальные кресла: здесь прозвучит и ваша история.

Режиссёр и артисты

Режиссёр спектакля: заслуженный артист России Маргарита Бычкова.

В спектакле участвуют: