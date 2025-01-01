Спектакль Маршрут перестроен

История о поиске настоящего счастья

Каждый из нас хотя бы раз задавался вопросом: «А что, если все бросить и начать жизнь с чистого листа? Что, если сесть в машину и поехать, куда глаза глядят, на встречу новым событиям?» В спектакле «Маршрут перестроен» герои, выйдя из зоны комфорта, отправляются в путешествие, чтобы найти настоящее счастье.

Комедия о нас и наших поступках

«Маршрут перестроен» — это комедия, которая касается актуальных тем нашей жизни. Спектакль рассказывает о поиске моральных ориентиров и тех поступках, которые мы совершаем в поисках счастья.