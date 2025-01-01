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Маршрут перестроен
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Спектакль Маршрут перестроен

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

История о поиске настоящего счастья

Каждый из нас хотя бы раз задавался вопросом: «А что, если все бросить и начать жизнь с чистого листа? Что, если сесть в машину и поехать, куда глаза глядят, на встречу новым событиям?» В спектакле «Маршрут перестроен» герои, выйдя из зоны комфорта, отправляются в путешествие, чтобы найти настоящее счастье.

Комедия о нас и наших поступках
«Маршрут перестроен» — это комедия, которая касается актуальных тем нашей жизни. Спектакль рассказывает о поиске моральных ориентиров и тех поступках, которые мы совершаем в поисках счастья.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
19:00 от 800 ₽

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