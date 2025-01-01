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Marshmallows
Билеты от 900₽
Киноафиша Marshmallows

Marshmallows

18+
Возраст 18+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Вечеринка в стиле 50-х: Marshmallows

Разрешите представить на московской сцене уникальный рок-н-ролльный коллектив Marshmallows, который перенесет вас в атмосферу 50-х годов. Если вы любите пинап-постеры и страсть, с которой звучат пластинки с рокабилли, свингом и рок-н-роллом, то это событие для вас!

Звучание эпохи

На концерте вы услышите как хорошо знакомое ретро, так и современные хиты, стилизованные под эпоху Элвиса Пресли. Это идеальное сочетание классики и новизны, которое не оставит равнодушным никого из зрителей.

Очарование и стиль

Не упустите возможность провести вечер в компании очаровательных девушек, предпочитающих алую помаду и каблуки. В атмосфере праздника и веселья вы сможете погрузиться в мир рок-н-ролла и насладиться неповторимым стилем.

Приглашаем на вечеринку!

Приходите на вечеринку Marshmallows, чтобы насладиться живой музыкой, танцами и непринужденной атмосферой. Это событие станет прекрасным поводом для встречи с друзьями и хорошим настроением.

Не упустите шанс стать частью этого яркого события в мире театра и музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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