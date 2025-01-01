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Marshmallows. Нескромное обаяние рок-н-ролла
Билеты от 500₽
Киноафиша Marshmallows. Нескромное обаяние рок-н-ролла

Marshmallows. Нескромное обаяние рок-н-ролла

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Marshmallows: Нескромное обаяние рок-н-ролла

Разрешите представить вам на московской сцене уникальное рок-н-ролльное событие — коллектив Marshmallows, исполняющий музыку в стиле 50-х годов. Если вы неравнодушны к пинап-постерам и ваше сердце замирает от звуков шуршащих пластинок с рокабилли, свингом и рок-н-роллом, это мероприятие создано именно для вас.

Что вас ожидает?

На вечеринке вы сможете насладиться как хорошо знакомыми классическими хитами, так и современными композициями, стилизованными под эпоху Элвиса. Атмосфера будет наполнена энергией и очарованием, а зажигательные ритмы заставят вас танцевать до утра.

Очаровательные девушки и стиль 50-х

Если вы готовы провести вечер в компании очаровательных девушек, предпочитающих алую помаду и каблуки, тогда не упустите возможность стать частью этой незабываемой вечеринки. Ожидайте ярких выступлений и дружелюбной атмосферы, которая перенесет вас в эпоху рок-н-ролла.

 

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 августа
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 500 ₽

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