Marshmallows: Нескромное обаяние рок-н-ролла

Разрешите представить вам на московской сцене уникальное рок-н-ролльное событие — коллектив Marshmallows, исполняющий музыку в стиле 50-х годов. Если вы неравнодушны к пинап-постерам и ваше сердце замирает от звуков шуршащих пластинок с рокабилли, свингом и рок-н-роллом, это мероприятие создано именно для вас.

Что вас ожидает?

На вечеринке вы сможете насладиться как хорошо знакомыми классическими хитами, так и современными композициями, стилизованными под эпоху Элвиса. Атмосфера будет наполнена энергией и очарованием, а зажигательные ритмы заставят вас танцевать до утра.

Очаровательные девушки и стиль 50-х

Если вы готовы провести вечер в компании очаровательных девушек, предпочитающих алую помаду и каблуки, тогда не упустите возможность стать частью этой незабываемой вечеринки. Ожидайте ярких выступлений и дружелюбной атмосферы, которая перенесет вас в эпоху рок-н-ролла.