Спектакль Маршак. Четыре сказки

Вечные строки детства - спектакль по произведениям Маршака

Произведения Самуила Маршака знакомы каждому с детства. Его строки звучат как неизменная часть нашего культурного наследия. «Картина, корзина, картонка и маленькая собачонка» — узнаваемые строчки, которые знает и школьник, и академик. А «Жил человек рассеянный»? Или «Мистер Твистер, бывший министр»? Это поистине всенародные произведения, которые навсегда остались в нашей памяти.

Встреча на вокзале

В этом спектакле персонажи Маршака встретятся на вокзале. Человек рассеянный, Мистер Твистер, Почтальон и Дама с багажом — каждый со своим чемоданом, а внутри чемоданов спрятаны их истории. Постановка объединяет сразу четыре сказки великого поэта. Но на сцене они обретают новый взгляд — такой, что даже взрослые в зале не останутся равнодушными.

Спектакль для всех возрастов

Это не просто сказки, а радость узнавания и воспоминаний о советском детстве, теплом и светлом. Для детей спектакль станет веселым погружением в мир добрых и забавных персонажей, а для родителей — шансом вспомнить, что их радовало в детстве.

Спектакль для всей семьи

Режиссёрская задумка построена так, что каждый найдёт что-то свое: взрослые — ностальгию, дети — веселье. Спектакль обещает стать ярким событием как для детей, так и для родителей, даря радость и теплоту узнавания любимых с детства персонажей.