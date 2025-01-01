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Маршак. Четыре сказки
Киноафиша Маршак. Четыре сказки

Спектакль Маршак. Четыре сказки

Постановка
Театральный центр «За Черной речкой» 6+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечные строки детства - спектакль по произведениям Маршака

Произведения Самуила Маршака знакомы каждому с детства. Его строки звучат как неизменная часть нашего культурного наследия. «Картина, корзина, картонка и маленькая собачонка» — узнаваемые строчки, которые знает и школьник, и академик. А «Жил человек рассеянный»? Или «Мистер Твистер, бывший министр»? Это поистине всенародные произведения, которые навсегда остались в нашей памяти.

Встреча на вокзале

В этом спектакле персонажи Маршака встретятся на вокзале. Человек рассеянный, Мистер Твистер, Почтальон и Дама с багажом — каждый со своим чемоданом, а внутри чемоданов спрятаны их истории. Постановка объединяет сразу четыре сказки великого поэта. Но на сцене они обретают новый взгляд — такой, что даже взрослые в зале не останутся равнодушными.

Спектакль для всех возрастов

Это не просто сказки, а радость узнавания и воспоминаний о советском детстве, теплом и светлом. Для детей спектакль станет веселым погружением в мир добрых и забавных персонажей, а для родителей — шансом вспомнить, что их радовало в детстве.

Спектакль для всей семьи

Режиссёрская задумка построена так, что каждый найдёт что-то свое: взрослые — ностальгию, дети — веселье. Спектакль обещает стать ярким событием как для детей, так и для родителей, даря радость и теплоту узнавания любимых с детства персонажей.

Режиссер
Владимир Антипов
В ролях
Вадим Франчук
Александр Плаксин
Илья Русь
Александра Байраковская
Мария Плаксина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 сентября
Театральный центр «За Черной речкой» Санкт-Петербург, Богатырский просп., 4
12:00 от 1200 ₽

Фотографии

Маршак. Четыре сказки Маршак. Четыре сказки Маршак. Четыре сказки Маршак. Четыре сказки Маршак. Четыре сказки Маршак. Четыре сказки

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