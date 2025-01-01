Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Марсель: XX лет на бис!
Киноафиша Марсель: XX лет на бис!

Марсель: XX лет на бис!

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт группы «Марсель» в Петербурге

23 ноября на сцене петербургского клуба A2 пройдет грандиозный юбилейный концерт группы «Марсель» под названием «20 лет на бис». Этот коллектив завоевал сердца миллионов слушателей по всей России, став одним из самых востребованных на отечественной сцене за два десятилетия своей деятельности.

Знакомые хиты и новые композиции

В репертуаре «Марселя» — десятки хитов, которые публике известны и любимы. Вы сможете услышать такие песни, как «Эта песня для тебя», «Не отдам», «Настроение осень» и многие другие. Коллектив постоянно обновляет свой репертуар, добавляя новые композиции, так что опытные поклонники и новички смогут насладиться как старыми, так и свежими номерами.

Уникальная атмосфера и специальные сюрпризы

Концерт обещает стать незабываемым событием с особенной атмосферой. В программе предусмотрены сюрпризы, которые приятно удивят зрителей. Кроме того, часть выступления будет исполнена в сопровождении струнного оркестра, что придаст звучанию новых красок и глубины.

Не пропустите!

Не упустите возможность окунуться в мир любимых песен о любви в оригинальных аранжировках. Концерт с полным живым составом музыкантов подарит вам вечер, наполненный эмоциями и воспоминаниями. Приходите на юбилейный концерт группы «Марсель» — это событие, которое нельзя пропустить!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 ноября
Клуб «А2» Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3
20:00 от 1800 ₽

В ближайшие дни

Stand Up концерт опытных комиков
18+
Юмор
Stand Up концерт опытных комиков
23 августа в 19:40 Stand Up Lab
от 990 ₽
Саундтреки 2
6+
Неоклассика
Саундтреки 2
25 сентября в 19:00 Колизей
от 800 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
11 октября в 19:40 Commode
от 990 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше