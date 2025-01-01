Марсель: XX лет на бис!

Юбилейный концерт группы «Марсель» в Петербурге

23 ноября на сцене петербургского клуба A2 пройдет грандиозный юбилейный концерт группы «Марсель» под названием «20 лет на бис». Этот коллектив завоевал сердца миллионов слушателей по всей России, став одним из самых востребованных на отечественной сцене за два десятилетия своей деятельности.

Знакомые хиты и новые композиции

В репертуаре «Марселя» — десятки хитов, которые публике известны и любимы. Вы сможете услышать такие песни, как «Эта песня для тебя», «Не отдам», «Настроение осень» и многие другие. Коллектив постоянно обновляет свой репертуар, добавляя новые композиции, так что опытные поклонники и новички смогут насладиться как старыми, так и свежими номерами.

Уникальная атмосфера и специальные сюрпризы

Концерт обещает стать незабываемым событием с особенной атмосферой. В программе предусмотрены сюрпризы, которые приятно удивят зрителей. Кроме того, часть выступления будет исполнена в сопровождении струнного оркестра, что придаст звучанию новых красок и глубины.

Не пропустите!

Не упустите возможность окунуться в мир любимых песен о любви в оригинальных аранжировках. Концерт с полным живым составом музыкантов подарит вам вечер, наполненный эмоциями и воспоминаниями. Приходите на юбилейный концерт группы «Марсель» — это событие, которое нельзя пропустить!