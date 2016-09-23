Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Марсель. День рождения Стёпы
Билеты от 0₽
Киноафиша Марсель. День рождения Стёпы

Марсель. День рождения Стёпы

16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте

Вечер музыки с группой «Марсель» в клубе 16 тонн

Не пропустите уникальное событие в мире театра и музыки! Группа «Марсель» снова на сцене, предлагая зрителям незабываемую программу, полную джазовых мотивов и ярких эстрадных хитов. Это отличный шанс насладиться качественной музыкой в живом исполнении.

О группе

Группа «Марсель» была основана в Санкт-Петербурге и с тех пор успешно выделяется на фоне многих поп-проектов. Их композиции отличаются разнообразием музыкальных жанров, от джаза до эстрадных мелодий, что делает каждое выступление поистине запоминающимся. Вокалист Степан Ледков славится своими завораживающими текстами и удивительным голосом, который погружает слушателей в атмосферу каждого произведения.

Что ожидать

На предстоящем концерте вы сможете услышать как популярные хиты группы, так и новые работы, которые порадуют даже самых требовательных слушателей. Ожидайте яркие эмоции, энергичное взаимодействие с публикой и, конечно, качественное звучание, которое стало визитной карточкой «Марсель».

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события. Спектакль объединит целый спектр эмоциональных состояний и подарит море положительных впечатлений!

Купить билет на концерт Марсель. День рождения Стёпы

Помощь с билетами
Сентябрь
23 сентября среда
20:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж

В ближайшие дни

ВИА «Ефимыч»
12+
Авторская песня Русский рок

ВИА «Ефимыч»

9 октября в 19:00 Дом книги
от 2500 ₽
Дарья Чернакова и Антон Баронин
12+
Джаз

Дарья Чернакова и Антон Баронин

27 сентября в 20:30 Клуб Алексея Козлова
от 1000 ₽
Владимир Вишневский. Концерт с оркестром радио Орфей
6+
Классическая музыка

Владимир Вишневский. Концерт с оркестром радио Орфей

28 октября в 19:00 Зал церковных соборов храма Христа Спасителя
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше