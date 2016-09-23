Марсель. День рождения Стёпы

Вечер музыки с группой «Марсель» в клубе 16 тонн

Не пропустите уникальное событие в мире театра и музыки! Группа «Марсель» снова на сцене, предлагая зрителям незабываемую программу, полную джазовых мотивов и ярких эстрадных хитов. Это отличный шанс насладиться качественной музыкой в живом исполнении.

О группе

Группа «Марсель» была основана в Санкт-Петербурге и с тех пор успешно выделяется на фоне многих поп-проектов. Их композиции отличаются разнообразием музыкальных жанров, от джаза до эстрадных мелодий, что делает каждое выступление поистине запоминающимся. Вокалист Степан Ледков славится своими завораживающими текстами и удивительным голосом, который погружает слушателей в атмосферу каждого произведения.

Что ожидать

На предстоящем концерте вы сможете услышать как популярные хиты группы, так и новые работы, которые порадуют даже самых требовательных слушателей. Ожидайте яркие эмоции, энергичное взаимодействие с публикой и, конечно, качественное звучание, которое стало визитной карточкой «Марсель».

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события. Спектакль объединит целый спектр эмоциональных состояний и подарит море положительных впечатлений!