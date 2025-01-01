Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Марсель. День рождения Стёпы
Билеты от 2000₽
Киноафиша Марсель. День рождения Стёпы

Марсель. День рождения Стёпы

16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Концерт группы «Марсель» в Москве

Группа «Марсель», основанная в Санкт-Петербурге, выделяется на фоне безликих поп-проектов благодаря своей уникальной локальной специфике. Их музыка сочетает в себе композиционное разнообразие и джазовые нотки, что придаёт эстрадным песням особую выразительность.

Интересные факты о группе

Вокалист коллектива, Степан Ледков, известен не только своим голосом, но и качественными текстами, которые он создаёт для своих хитов. Эти тексты не только привлекают внимание, но и заставляют задуматься, что делает их особенно ценными для слушателей.

Почему стоит посетить спектакль

Если вы хотите узнать, как эффектно могут звучать эстрадные песни, не упустите возможность посетить спектакль группы «Марсель». Это будет не просто концерт, а настоящее музыкальное путешествие, полное эмоций и разнообразия.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

0+
Вечеринка
Почта любви
30 сентября в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
0+
Классическая музыка Литература
Artfonix. Сказки Пушкина с живой музыкой и чтецом
8 февраля в 12:00 Измайлово
от 2000 ₽
Света. Большой сольный концерт
18+
Поп
Света. Большой сольный концерт
11 октября в 19:00 Gipsy
от 3450 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше