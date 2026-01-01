Спектакль M.A.R.S. Притяжение

Иллюзионисты №1 в России, Братья Сафроновы, представляют совершенно новое и умопотрясающее иллюзионное шоу «M.A.R.S. Притяжение»! Это самое ожидаемое шоу 2025 года, которое перевернет ваше представление о реальном и нереальном. Запомните этот день – он станет отправной точкой в мир невероятных иллюзий!
Шоу обещает мегаватты света и звука, огромные экраны и захватывающие декорации. Участие зрителей в каждом представлении гарантирует 100% восторга, дофамина и адреналина. Братья Сафроновы создают иллюзии и трюки, которые невозможно повторить нигде в мире!
Сафроновы – это не только самые масштабные и кассовые шоу в России, но и обладатели международных наград и премий. Они входят в ТОП лучших иллюзионистов планеты и являются рекордсменами по самым опасным и грандиозным трюкам!
Каждое шоу «M.A.R.S. Притяжение» – это загадка, которую вы будете разгадывать весь год, наслаждаясь новыми эмоциями. Зрители сектора VIP – «Магические места» смогут первыми принять участие в магии на сцене и в зале!
Шоу рекомендовано для зрителей старше 12 лет, так как в нем представлены гиперреалистичные иллюзии и трюки. Зрители до 12 лет допускаются на площадку только под ответственность родителей.
Не упустите возможность стать частью этого уникального шоу, которое обещает перенести вас в мир магии и удивительных иллюзий!