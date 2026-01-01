Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
M.A.R.S. Притяжение
Киноафиша M.A.R.S. Притяжение

Спектакль M.A.R.S. Притяжение

12+
Возраст 12+

О спектакле

Шоу Братьев Сафроновых – магия на грани возможного!

Иллюзионисты №1 в России, Братья Сафроновы, представляют совершенно новое и умопотрясающее иллюзионное шоу «M.A.R.S. Притяжение»! Это самое ожидаемое шоу 2025 года, которое перевернет ваше представление о реальном и нереальном. Запомните этот день – он станет отправной точкой в мир невероятных иллюзий!

Что вас ждет?

Шоу обещает мегаватты света и звука, огромные экраны и захватывающие декорации. Участие зрителей в каждом представлении гарантирует 100% восторга, дофамина и адреналина. Братья Сафроновы создают иллюзии и трюки, которые невозможно повторить нигде в мире!

Масштаб и признание

Сафроновы – это не только самые масштабные и кассовые шоу в России, но и обладатели международных наград и премий. Они входят в ТОП лучших иллюзионистов планеты и являются рекордсменами по самым опасным и грандиозным трюкам!

Типы шоу

  • Magic – Магическое шоу! Вы увидите невероятные явления, которые существуют вопреки всем законам физики.
  • Author – Авторское шоу! Все номера и трюки уникальны и не имеют аналогов в мире.
  • Real – Гиперреалистичное шоу! Сафроновы испытывают сверхвозможности человека в режиме реального времени.
  • Show – Лучшее шоу страны! Чтение мыслей, левитация, исчезновения и много других трюков ждут вас!

Уникальность и интерактивность

Каждое шоу «M.A.R.S. Притяжение» – это загадка, которую вы будете разгадывать весь год, наслаждаясь новыми эмоциями. Зрители сектора VIP – «Магические места» смогут первыми принять участие в магии на сцене и в зале!

Возрастные ограничения

Шоу рекомендовано для зрителей старше 12 лет, так как в нем представлены гиперреалистичные иллюзии и трюки. Зрители до 12 лет допускаются на площадку только под ответственность родителей.

Не упустите возможность стать частью этого уникального шоу, которое обещает перенести вас в мир магии и удивительных иллюзий!

Фотографии

M.A.R.S. Притяжение M.A.R.S. Притяжение M.A.R.S. Притяжение M.A.R.S. Притяжение M.A.R.S. Притяжение M.A.R.S. Притяжение M.A.R.S. Притяжение M.A.R.S. Притяжение M.A.R.S. Притяжение M.A.R.S. Притяжение M.A.R.S. Притяжение M.A.R.S. Притяжение M.A.R.S. Притяжение M.A.R.S. Притяжение M.A.R.S. Притяжение M.A.R.S. Притяжение M.A.R.S. Притяжение M.A.R.S. Притяжение M.A.R.S. Притяжение M.A.R.S. Притяжение M.A.R.S. Притяжение M.A.R.S. Притяжение M.A.R.S. Притяжение
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше