Звук Марракеша: Концерт Marrakesh Blues Band в Москве

Приглашаем вас на выступление московской группы Marrakesh Blues Band (МББ), которая с 2014 года радует слушателей своей уникальной интерпретацией чикагского блюза и англо-американского ритм-энд-блюза. Этот квартет стал настоящим открытием на музыкальной сцене и покорил сердца многих меломанов.

Музыка, пронизанная духом блюза

В репертуаре группы насчитывается порядка ста произведений классиков жанра, которые Marrakesh Blues Band исполняет в своем неповторимом стиле. Каждый концерт — это не просто музыкальное событие, а целое путешествие в мир блюза, наполненное эмоциями и энергией.

Сцены и достижения

Группа выступала на десятках площадок Москвы, включая ведущие клубы, а также принимала участие в open air мероприятиях, фестивалях, благотворительных концертах и корпоративах. Последние два года МББ выступает в обновленном составе как резидент клуба BUNKER47, где каждую неделю дарит зрителям незабываемые музыкальные вечера.

Состав группы

Иван Шестериков — гармоники

— гармоники Павел Полянский — ударные

— ударные Алексей Дорохов — бас, голос

— бас, голос Роман Прошин — гитара

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и погрузиться в атмосферу настоящего блюза. Ждем вас на концерте Marrakesh Blues Band!