Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Marrakesh Blues Band
Билеты от 700₽
Киноафиша Marrakesh Blues Band

Marrakesh Blues Band

18+
Возраст 18+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Звук Марракеша: Концерт Marrakesh Blues Band в Москве

Приглашаем вас на выступление московской группы Marrakesh Blues Band (МББ), которая с 2014 года радует слушателей своей уникальной интерпретацией чикагского блюза и англо-американского ритм-энд-блюза. Этот квартет стал настоящим открытием на музыкальной сцене и покорил сердца многих меломанов.

Музыка, пронизанная духом блюза

В репертуаре группы насчитывается порядка ста произведений классиков жанра, которые Marrakesh Blues Band исполняет в своем неповторимом стиле. Каждый концерт — это не просто музыкальное событие, а целое путешествие в мир блюза, наполненное эмоциями и энергией.

Сцены и достижения

Группа выступала на десятках площадок Москвы, включая ведущие клубы, а также принимала участие в open air мероприятиях, фестивалях, благотворительных концертах и корпоративах. Последние два года МББ выступает в обновленном составе как резидент клуба BUNKER47, где каждую неделю дарит зрителям незабываемые музыкальные вечера.

Состав группы

  • Иван Шестериков — гармоники
  • Павел Полянский — ударные
  • Алексей Дорохов — бас, голос
  • Роман Прошин — гитара

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и погрузиться в атмосферу настоящего блюза. Ждем вас на концерте Marrakesh Blues Band!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

БумеR. Юбилейный концерт. 20 лет на сцене
18+
Шансон
БумеR. Юбилейный концерт. 20 лет на сцене
24 августа в 19:30 Академ-джаз-клуб
от 1500 ₽
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
6+
Рок Живая музыка
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
6 января в 19:00 Standup Café
от 1200 ₽
16+
Джаз на корабле
17 сентября в 19:00 Северный речной вокзал
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше