Мармеладов
Киноафиша Мармеладов

Спектакль Мармеладов

Постановка
Малый театр кукол МТК 16+
Режиссер Чакчи Фросноккерс
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Мстория второстепенного персонажа романа «Преступление и наказание»

Рекомендован тем, кто читает с лупой или рюмкой (а лучше с тем и с другим). Главный герой — Семен Захарович Мармеладов, второстепенный персонаж романа Федора Достоевского «Преступление и наказание».

История Мармеладова

О нем известно немного: он пропил последнюю юбку жены, подтолкнул дочь Соню к публичному дому и нелепо погиб под копытами коня. Но зачем Федор Михайлович сталкивает решительного Раскольникова с нерешительным пьяницей?

Конфликт и размышления

Раскольников решается на поступки, а Мармеладов — нет. Вопрос: не преступнее ли «не решиться»? И если да, то какое наказание за это последует?

Спектакль фокусируется на образе Мармеладова, требующего понимания и прощения. Погрузитесь в глубокие размышления о выборе, ответственности и человеческой судьбе.

В других городах

Санкт-Петербург, 13 октября
Малый театр кукол МТК Санкт-Петербург, Лиговский просп., 267, корп. 2
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Мармеладов Мармеладов

