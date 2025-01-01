Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Марлины
Билеты от 1500₽
Киноафиша Марлины

Марлины

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Концерт группы "Марлины" в клубе "16 тонн"

Независимая музыкальная группа "Марлины" известна далеко за пределами своего родного Владивостока. Их музыка пронизана духом шумного портового города, и каждый концерт становится настоящим событием для поклонников.

О группе

"Марлины" — это не просто группа, а музыкальный феномен, который сумел сохранить обаяние своего города в каждом аккорде. Их творчество сочетает в себе уникальные мелодии и тексты, отражающие атмосферу Владивостока.

Детали концерта

Концерт группы состоится в клубе "16 тонн", который славится своей уютной атмосферой и отличной акустикой. Это идеальное место для того, чтобы насладиться живым выступлением и погрузиться в музыкальный мир "Марлинов".

Не пропустите!

Если вы хотите ощутить энергетику группы и насладиться качественной музыкой, приходите на концерт! Узнайте, как звучит Владивосток в исполнении "Марлинов", и позвольте музыке перенести вас в мир их творений.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 ноября
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Игорь Корнелюк
18+
Поп
Игорь Корнелюк
2 октября в 21:00 Petter
от 7500 ₽
Концерт при свечах. Рок-баллады
12+
Рок
Концерт при свечах. Рок-баллады
19 сентября в 21:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 1000 ₽
Концерт при свечах. Сергей Рахманинов
6+
Классическая музыка
Концерт при свечах. Сергей Рахманинов
21 сентября в 15:00 Культурный центр «Интеграция» им. Николая Островского
от 999 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше