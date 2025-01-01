Концерт группы "Марлины" в клубе "16 тонн"

Независимая музыкальная группа "Марлины" известна далеко за пределами своего родного Владивостока. Их музыка пронизана духом шумного портового города, и каждый концерт становится настоящим событием для поклонников.

О группе

"Марлины" — это не просто группа, а музыкальный феномен, который сумел сохранить обаяние своего города в каждом аккорде. Их творчество сочетает в себе уникальные мелодии и тексты, отражающие атмосферу Владивостока.

Детали концерта

Концерт группы состоится в клубе "16 тонн", который славится своей уютной атмосферой и отличной акустикой. Это идеальное место для того, чтобы насладиться живым выступлением и погрузиться в музыкальный мир "Марлинов".

Не пропустите!

Если вы хотите ощутить энергетику группы и насладиться качественной музыкой, приходите на концерт! Узнайте, как звучит Владивосток в исполнении "Марлинов", и позвольте музыке перенести вас в мир их творений.