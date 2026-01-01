Готовьтесь к встрече с женщиной-мифом, великой актрисой, чье имя стало синонимом искусства. Марлен Дитрих — личность, которая перешагнула через время и пространство, оставив после себя множество загадок и неразгаданных историй.
В этом моноспектакле мы попытаемся заглянуть за рамки официального портрета Дитрих, прикоснувшись к её жизни, заботам и тревогам. Режиссёр Александр Баргман создал уникальную интерпретацию, основанную на личных и артистических аспектах её биографии.
Мы выражаем благодарность Александру Злотникову за помощь и поддержку при создании спектакля. Не пропустите возможность увидеть уникальную интерпретацию жизни и творчества одной из крупнейших актрис XX века!