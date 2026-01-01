Оповещения от Киноафиши
Марлен
Марлен

Спектакль Марлен

Постановка
Скороход 16+
Возраст 16+

О спектакле

Моноспектакль о Марлен Дитрих

Готовьтесь к встрече с женщиной-мифом, великой актрисой, чье имя стало синонимом искусства. Марлен Дитрих — личность, которая перешагнула через время и пространство, оставив после себя множество загадок и неразгаданных историй.

О спектакле

В этом моноспектакле мы попытаемся заглянуть за рамки официального портрета Дитрих, прикоснувшись к её жизни, заботам и тревогам. Режиссёр Александр Баргман создал уникальную интерпретацию, основанную на личных и артистических аспектах её биографии.

Творческая команда

  • Исполнитель роли Марлен Дитрих: Олеся Казанцева
  • Сценография и костюмы: Елисей Шепелев
  • Аранжировки песен: Максим Мисютин
  • Партия скрипки: Ульяна Лучкина

Мы выражаем благодарность Александру Злотникову за помощь и поддержку при создании спектакля. Не пропустите возможность увидеть уникальную интерпретацию жизни и творчества одной из крупнейших актрис XX века!

Режиссер
Александр Баргман
В ролях
Олеся Казанцева
