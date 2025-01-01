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Марлен
Киноафиша Марлен

Спектакль Марлен

Биография Марлен Дитрих, превращенная в спектакль
Постановка
Театр ЧТЗ 18+
Режиссер Владимир Филонов
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль «Марлен» в Челябинске. Жизнь и Творчество Легенды

Приглашаем вас на уникальное театральное событие — спектакль «Марлен», который раскрывает историю жизни и смерти, любви и предательств, славы и одиночества великой Марлен Дитрих. Этот проект основан на произведениях Жана Кокто и рассказывает о сложной судьбе одной из самых известных женщин XX века.

Легенда в Каждом Слове

Спектакль «Марлен» — это не просто рассказ о жизни Дитрих, это музыкальная интерпретация, в которой сама актриса «говорит» и «поет» о своих переживаниях. Зрители смогут погрузиться в атмосферу, где реальность переплетается с искусством, а воспоминания о великой актрисе оживают на сцене.

Интересные Факты

  • Марлен Дитрих была одной из первых женщин, ставших символом антифашистского движения, используя свой статус для борьбы с нацизмом.
  • Она обладала уникальным голосом и харизмой, что сделало её иконой не только в кино, но и на сцене.
  • Спектакль основан на архивных материалах и воспоминаниях людей, которые знали Дитрих лично.

Не Пропустите!

Если вы хотите узнать больше о жизни этой удивительной женщины и насладиться живыми выступлениями, приходите на спектакль «Марлен». Это шанс прикоснуться к истории и понять, почему Марлен Дитрих до сих пор вдохновляет многих.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 19 сентября
ДК ЧМК Челябинск, Ярослава Гашека, 1
18:30 от 400 ₽

Фотографии

Марлен Марлен Марлен Марлен Марлен Марлен Марлен Марлен Марлен Марлен

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