Приглашаем вас на уникальное театральное событие — спектакль «Марлен», который раскрывает историю жизни и смерти, любви и предательств, славы и одиночества великой Марлен Дитрих. Этот проект основан на произведениях Жана Кокто и рассказывает о сложной судьбе одной из самых известных женщин XX века.
Спектакль «Марлен» — это не просто рассказ о жизни Дитрих, это музыкальная интерпретация, в которой сама актриса «говорит» и «поет» о своих переживаниях. Зрители смогут погрузиться в атмосферу, где реальность переплетается с искусством, а воспоминания о великой актрисе оживают на сцене.
Если вы хотите узнать больше о жизни этой удивительной женщины и насладиться живыми выступлениями, приходите на спектакль «Марлен». Это шанс прикоснуться к истории и понять, почему Марлен Дитрих до сих пор вдохновляет многих.