Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Markul
Билеты от 3200₽
Киноафиша Markul

Markul

16+
Возраст 16+
Билеты от 3200₽

О концерте

MARKUL с акустическим шоу в Москве

Не упустите шанс посетить первое акустическое шоу MARKUL в  TAU. Этот вечер обещает удивить зрителей новыми интерпретациями знакомых хитов. Акустика создаст уникальную атмосферу, позволяя услышать любимые песни по-новому — ближе и глубже.

Уникальная атмосфера концерта

Особенностью этого концерта станет его камерный формат. MARKUL исполнит свои композиции в необычных аранжировках, которые позволят глубже прочувствовать каждую ноту. Эта атмосфера требует максимального контакта со слушателями, что делает концерт особенно уникальным.

Неожиданные аранжировки

Приготовьтесь к тому, что привычные мелодии обретут новые грани. Это будет не просто концерт, а встреча с творчеством артиста в его самом искреннем проявлении.

Не забудьте забронировать билеты заранее, чтобы стать частью этого незабываемого вечера с живой музыкой и мощной энергетикой!

Купить билет на концерт Markul

Помощь с билетами
Март
27 марта пятница
20:00
Пространство Tau Москва, Рязанский просп., 8а, стр. 10
от 3200 ₽

В ближайшие дни

Вечер спонтанного музицирования или Блюзовые посиделки
6+
Блюз
Вечер спонтанного музицирования или Блюзовые посиделки
6 мая в 20:00 Пространство Gamma More
от 500 ₽
Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
28 марта в 18:00 Standup Café
от 400 ₽
Органный концерт. Киномузыка при свечах
6+
Классическая музыка
Органный концерт. Киномузыка при свечах
21 марта в 15:00 Музей Пушкина
от 699 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше