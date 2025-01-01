Меню
Markul
Киноафиша Markul

Markul

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

MARKUL в Челябинске: Презентация нового альбома

17 октября в Челябинске состоится долгожданное выступление артиста MARKUL, который представит свой новый альбом «Make Depression Great Again». Это шоу обещает стать настоящим музыкальным событием, наполненным мощной энергетикой и глубокими эмоциональными моментами.

О артисте

MARKUL — один из ярких представителей современного русского рэпа, который постоянно экспериментирует с различными музыкальными жанрами, сохраняя при этом оригинальный стиль. Его работы всегда отличаются искренностью и глубиной, что делает их близкими многим слушателям.

Путешествие к новым вершинам

В 2018 году артист выпустил свою первую большую и прорывную работу «Great Depression», в которой он открыто поделился своими переживаниями, страхами и надеждами. После успешного тура «Before I Disappear» в 2020 году, MARKUL сосредоточился на создании нового материала. Результатом этого стали концептуальная пластинка «Sense Of Human» и грандиозный Pressure Tour.

Новый альбом

2024 год ознаменовался релизом альбома «Make Depression Great Again», продолжения культовой пластинки. В нем MARKUL делится со слушателями самыми личными эмоциями, используя элементы разных жанров. Презентация нового альбома прошла 20 декабря 2024 года в московской ВТБ Арена с полным аншлагом.

Билеты и категории

Для поклонников артиста доступны три категории билетов:

  • Танцпол — доступ на танцпол и во все бары на площадке, гардероб.
  • Танцпол плюс — кроме доступа на танцпол, каждый обладатель этого билета получит фирменную афишу с автографом артиста.
  • VIP — место на балконе с отличным видом на сцену, персональное обслуживание официантами, доступ во все бары на площадке, гардероб.

Не упустите возможность стать частью этого великого шоу и погрузиться в мир эмоций вместе с MARKUL!

Купить билет на концерт Markul

В других городах
Октябрь
17 октября пятница
20:00
Центр международной торговли Челябинск, просп. Ленина, 35
от 2200 ₽

Фотографии

Markul

