17 октября в Челябинске состоится долгожданное выступление артиста MARKUL, который представит свой новый альбом «Make Depression Great Again». Это шоу обещает стать настоящим музыкальным событием, наполненным мощной энергетикой и глубокими эмоциональными моментами.
MARKUL — один из ярких представителей современного русского рэпа, который постоянно экспериментирует с различными музыкальными жанрами, сохраняя при этом оригинальный стиль. Его работы всегда отличаются искренностью и глубиной, что делает их близкими многим слушателям.
В 2018 году артист выпустил свою первую большую и прорывную работу «Great Depression», в которой он открыто поделился своими переживаниями, страхами и надеждами. После успешного тура «Before I Disappear» в 2020 году, MARKUL сосредоточился на создании нового материала. Результатом этого стали концептуальная пластинка «Sense Of Human» и грандиозный Pressure Tour.
2024 год ознаменовался релизом альбома «Make Depression Great Again», продолжения культовой пластинки. В нем MARKUL делится со слушателями самыми личными эмоциями, используя элементы разных жанров. Презентация нового альбома прошла 20 декабря 2024 года в московской ВТБ Арена с полным аншлагом.
Для поклонников артиста доступны три категории билетов:
Не упустите возможность стать частью этого великого шоу и погрузиться в мир эмоций вместе с MARKUL!