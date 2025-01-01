MARKUL в Красноярске: Презентация нового альбома

9 ноября в Красноярске состоится долгожданное событие: известный артист MARKUL представит свой новый альбом Make Depression Great Again . В рамках мощного шоу артист порадует зрителей не только новыми композициями, но и полюбившимися хитами.

Откровения и эксперименты

MARKUL — яркий представитель современного русского рэпа. Его музыка всегда сопровождается экспериментами с различными жанрами, но он никогда не теряет своего оригинального стиля. В 2018 году артист выпустил альбом Great Depression , который стал прорывным в его карьере, где он искренне поделился своими переживаниями, страхами и надеждами.

Новый альбом и концептуальный подход

После успешного тура Before I Disappear в 2020 году MARKUL сосредоточился на создании нового материала. Итогом этой работы стал концептуальный альбом Sense Of Human , который был представлен в рамках Pressure Tour. В 2024 году артист завершил создание Make Depression Great Again , который стал продолжением предыдущего успеха и включает в себя самые личные эмоции исполнителя.

Грандиозный старт тура

Презентация нового альбома прошла 20 декабря 2024 года на московской ВТБ Арене, где спектакль собрал полный солд-аут. Теперь MARKUL готов поделиться своими переживаниями с другими городами, и Красноярск станет одной из первых остановок его большого тура.

Категории билетов

Для зрителей доступны различные категории билетов:

Танцпол: доступ на танцпол и во все бары на площадке, гардероб.

доступ на танцпол и во все бары на площадке, гардероб. Танцпол плюс: доступ на танцпол и во все бары, гардероб, фирменная афиша с автографом артиста.

доступ на танцпол и во все бары, гардероб, фирменная афиша с автографом артиста. VIP: место за столом на 1 или 2 этаже с хорошим видом на сцену, персональное обслуживание официантами, доступ во все бары на площадке, гардероб.

Приготовьтесь к незабываемому вечеру с MARKUL — это шоу, которое нельзя пропустить!