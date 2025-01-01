9 ноября в Красноярске состоится долгожданное событие: известный артист MARKUL представит свой новый альбом Make Depression Great Again. В рамках мощного шоу артист порадует зрителей не только новыми композициями, но и полюбившимися хитами.
MARKUL — яркий представитель современного русского рэпа. Его музыка всегда сопровождается экспериментами с различными жанрами, но он никогда не теряет своего оригинального стиля. В 2018 году артист выпустил альбом Great Depression, который стал прорывным в его карьере, где он искренне поделился своими переживаниями, страхами и надеждами.
После успешного тура Before I Disappear в 2020 году MARKUL сосредоточился на создании нового материала. Итогом этой работы стал концептуальный альбом Sense Of Human, который был представлен в рамках Pressure Tour. В 2024 году артист завершил создание Make Depression Great Again, который стал продолжением предыдущего успеха и включает в себя самые личные эмоции исполнителя.
Презентация нового альбома прошла 20 декабря 2024 года на московской ВТБ Арене, где спектакль собрал полный солд-аут. Теперь MARKUL готов поделиться своими переживаниями с другими городами, и Красноярск станет одной из первых остановок его большого тура.
Для зрителей доступны различные категории билетов:
Приготовьтесь к незабываемому вечеру с MARKUL — это шоу, которое нельзя пропустить!