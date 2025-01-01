Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Markul
Киноафиша Markul

Markul

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

MARKUL в Красноярске: Презентация нового альбома

9 ноября в Красноярске состоится долгожданное событие: известный артист MARKUL представит свой новый альбом Make Depression Great Again. В рамках мощного шоу артист порадует зрителей не только новыми композициями, но и полюбившимися хитами.

Откровения и эксперименты

MARKUL — яркий представитель современного русского рэпа. Его музыка всегда сопровождается экспериментами с различными жанрами, но он никогда не теряет своего оригинального стиля. В 2018 году артист выпустил альбом Great Depression, который стал прорывным в его карьере, где он искренне поделился своими переживаниями, страхами и надеждами.

Новый альбом и концептуальный подход

После успешного тура Before I Disappear в 2020 году MARKUL сосредоточился на создании нового материала. Итогом этой работы стал концептуальный альбом Sense Of Human, который был представлен в рамках Pressure Tour. В 2024 году артист завершил создание Make Depression Great Again, который стал продолжением предыдущего успеха и включает в себя самые личные эмоции исполнителя.

Грандиозный старт тура

Презентация нового альбома прошла 20 декабря 2024 года на московской ВТБ Арене, где спектакль собрал полный солд-аут. Теперь MARKUL готов поделиться своими переживаниями с другими городами, и Красноярск станет одной из первых остановок его большого тура.

Категории билетов

Для зрителей доступны различные категории билетов:

  • Танцпол: доступ на танцпол и во все бары на площадке, гардероб.
  • Танцпол плюс: доступ на танцпол и во все бары, гардероб, фирменная афиша с автографом артиста.
  • VIP: место за столом на 1 или 2 этаже с хорошим видом на сцену, персональное обслуживание официантами, доступ во все бары на площадке, гардероб.

Приготовьтесь к незабываемому вечеру с MARKUL — это шоу, которое нельзя пропустить!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 9 ноября
Circus Красноярск, Высотная, 35а/1
20:00 от 1870 ₽

Фотографии

Markul

В ближайшие дни

Открытый Микрофон от Стендап Сибирь
18+
Юмор
Открытый Микрофон от Стендап Сибирь
12 октября в 16:00 Пространство Yushin Brothers
от 300 ₽
KSB Muzic
16+
Рок Панк
KSB Muzic
27 ноября в 19:00 Circus
от 1699 ₽
Кай Метов
12+
Поп Эстрада
Кай Метов
26 ноября в 19:00 Гранд-холл Сибирь
от 1400 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше