Markul
Markul в Санкт-Петербурге: грандиозное шоу зимой 2025

14 декабря 2025 года в Ледовом Дворце состоялся долгожданный стадионный концерт Markul. Артист представил свой новый альбом «Make Depression Great Again», который стал продолжением его культовой работы. Приготовьтесь к мощному и захватывающему шоу с главными бэнгерами, приглашёнными гостями и неожиданными сюрпризами!

Музыкальный путь Markul

Markul — один из самых ярких представителей современного русского рэпа. Его музыка постоянно эволюционирует, а сам артист не боится экспериментировать с различными жанрами. В 2018 году он выпустил свою прорывную работу «Great Depression», в которой откровенно делился переживаниями, страхами и надеждами.

После завершения успешного тура «Before I Disappear» в 2020 году, Markul сосредоточился на создании нового материала. Результатом стало концептуальное альбом «Sense Of Human», который был представлен в рамках масштабного Pressure Tour.

Альбом «Make Depression Great Again»

В 2024 году Markul выпустил альбом «Make Depression Great Again», который завершил его музыкальный цикл. В этом альбоме артист делится своими самыми личными эмоциями и мастерски сочетает разные музыкальные стили. Грандиозная презентация нового материала прошла в Москве на ВТБ Арене и собрала полный зал.

Билеты на концерт

Для тех, кто планирует посетить концерт в Санкт-Петербурге, доступны различные категории билетов:

  • Танцпол — доступ на танцпол; приходите пораньше, чтобы занять место ближе к сцене.
  • Фан-зона — доступ в специально выделенную зону непосредственно перед сценой для самых преданных поклонников Markul.
  • Сектор — рассадка согласно купленным билетам (без доступа в танцпол).

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события и погрузиться в атмосферу «великой депрессии» вместе с Markul!

В других городах

Санкт-Петербург, 14 декабря
Ледовый дворец Санкт-Петербург, просп. Пятилеток, 1
19:00 от 2600 ₽

Markul

