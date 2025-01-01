Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Markul
Киноафиша Markul

Markul

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Феноменальный успех Маркула на сцене. Концерт в Ростове

Биография Маркула — это история длинных усилий, переросших в впечатляющий успех. Сегодня он один из самых кассовых рэперов России. Его песни и клипы набирают миллионы прослушиваний, что подтверждает его популярность и талант.

Спектакль о жизни и музыке

На сцене и в музыкальной индустрии не обойтись без ярких историй. Спектакль, посвященный Маркулу, позволит зрителям углубиться в его мир — от первых шагов в музыке до ошеломительного признания и успеха. Зрители смогут не только узнать о том, как создаются его хиты, но и увидеть, каким человеком он стал на этом пути.

Не пропустите уникальную возможность

Этот спектакль — шанс увидеть исполнителя с новой стороны. Специальные гости, живые выступления и интерактивные элементы создадут незабываемую атмосферу. Присоединяйтесь к множеству поклонников, чтобы стать частью этого музыкального события.

Следите за анонсами и не упустите возможность погрузиться в мир, где сцена и музыка переплетаются в удивительном танце!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 28 ноября
Кроп-арена Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, 270/1
20:00 от 2000 ₽

Фотографии

Markul

В ближайшие дни

Марсу нужны любовники
12+
Поп Инди
Марсу нужны любовники
20 августа в 21:00 Подземка
от 1500 ₽
Мельница
12+
Рок Фолк
Мельница
5 ноября в 19:00 ДК «Ростсельмаш»
от 2000 ₽
Lina Leptos. My Sound
6+
Джаз
Lina Leptos. My Sound
27 августа в 20:00 Эссе
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше