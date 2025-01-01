Меню
Концерт Markul в Омске

В Омске пройдет концерт одного из самых популярных российских рэперов – Markul. В свои тридцать лет он уже стал настоящей иконой современной музыки, и его выступления собирают множество поклонников.

История успеха

Markul, настоящее имя которого – Маркулов Марк, на протяжении нескольких лет завоевывал любовь слушателей. Его яркие клипы и зажигательные треки стремительно набирают миллионы просмотров и прослушиваний. Каждое новое релиз дарит поклонникам свежие эмоции и наполняет залы молодёжной энергией.

Что ожидать на концерте?

На выступлении в Омске зрителей ждут лучшие хиты артиста, искренние эмоции и великолепное шоу. Markul известен своим умением создать уникальную атмосферу на сцене, сочетая музыку, видеоарт и взаимодействие с аудиторией.

Приходите и насладитесь живыми исполнениями от Markul – погрузитесь в мир его творчества и динамичной музыки!

Омск, 6 ноября
Ангар Омск, Кемеровская, 1, корп. 3, РЦ «Драйв-клуб»
20:00 от 2000 ₽

