Markul
Киноафиша Markul

Markul

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Концерт Маркула в Лофт-парке «Подземка»

Этой осенью у вас есть уникальная возможность погрузиться в мир музыки одного из самых популярных рэперов России — Маркула. Его творческий путь полон упорства и настойчивых усилий, которые вылились в феноменальный успех на музыкальной сцене.

Маркула: Музыка, покоряющая сердца

Маркула — это имя, которое известно не только в России. Его клипы и песни собирают миллионы просмотров на различных платформах, и в его творчестве нашли своё отражение темы молодёжной культуры и жизни в современном мире. Его стиль и музыкальная подача уже покорили сердца многих поклонников, что сделало его одним из самых кассовых исполнителей.

О концерте

Концерт пройдет в уютной атмосфере лофт-парка «Подземка», который славится своей неповторимой архитектурой и уникальными событиями. Посетители смогут насладиться живым выступлением Маркула и окунуться в энергетику его музыки в кругу единомышленников.

Что стоит знать зрителям

  • Дата и время: Концерт состоится в ближайшую субботу в 19:00.
  • Место: Лофт-парк «Подземка» — идеальное пространство для артистов и зрителей.
  • Билеты: Рекомендуем приобрести их заранее, так как мероприятие обещает быть sold-out.

Не упустите шанс стать частью этого звукового праздника. Ждем вас на концерте Маркула в лофт-парке «Подземка»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 13 ноября
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
20:00 от 2300 ₽
Новосибирск, 14 ноября
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
20:00 от 2300 ₽

Фотографии

Markul

