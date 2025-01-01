Меню
Markul
Киноафиша Markul

Markul

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Феноменальный успех Маркула: Специальный концерт в Кроп Арене

Не пропустите уникальную возможность увидеть живое выступление одного из самых кассовых российских рэперов — Маркула. Его биография полна упорства и стремления к мечте, что принесло ему невероятный успех и фанатов по всей стране.

Почему стоит пойти?

Маркула известен своими яркими и впечатляющими клипами, которые набирают миллионы просмотров. Его тексты наполняют музыку искренними эмоциями и актуальными темами, что делает каждое выступление неповторимым. Зрители смогут насладиться не только его хитами, но и новыми композициями, которые обещают стать настоящими хитами.

Идея мероприятия

Концерт станет кульминацией долгого пути артиста. Маркула не только исполняет музыку, но и создает атмосферу, которая сближает людей и дарит незабываемые эмоции. Приготовьтесь к зрелищному шоу, где будут использованы современные технологии сценического оформления.

Билеты

Не упустите возможность приобрести билеты заранее. Учитывая популярность Маркула, они могут быстро закончиться. Для покупки билетов посетите официальный сайт или аккредитованные кассы.

Приходите и станьте частью этого музыкального праздника, который пройдет в Кроп Арене. Вас ждут незабываемые эмоции и атмосфера единения на этом уникальном концерте!

Расписание

В других городах

Краснодар, 29 ноября
Кроп Arena Краснодар, Путевая, 5/1
20:00 от 2200 ₽

Фотографии

Markul

