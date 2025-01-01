Меню
Феноменальный успех Маркула: концерт в Казани

В Korston Club Hotel пройдет долгожданный концерт одного из самых выдающихся российских рэперов — Маркула. Это событие обещает стать настоящим праздником для поклонников его творчества.

Краткая биография

Маркула с каждым годом завоевывает все больше сердец зрителей. Его карьера началась с независимых релизов, а сегодня он является одним из самых кассовых артистов на российской сцене. Его клипы и песни собирают миллионы прослушиваний на популярных платформах, что подтверждает высокую популярность и актуальность его творчества.

Что ожидать на концерте

На этом концерте зрители смогут насладиться не только хитами, но и новыми композициями. Атмосфера будет наполнена драйвом и энергией, присущими жанру. Уникальный визуальный ряд и мощный звук сделают выступление незабываемым. Зрители смогут погрузиться в мир, созданный Маркулом.

Как добраться

Korston Club Hotel удобно расположен в центре Казани, поэтому добраться до него не составит труда. Ближайшие остановки общественного транспорта находятся в нескольких минутах ходьбы.

Не пропустите!

Если вы еще не слышали о Маркуле, его концерты — отличная возможность ознакомиться с его творчеством. Убедитесь, что вы не пропустите это яркое событие!

В других городах

Казань, 26 октября
Korston Club Hotel Казань, Николая Ершова, 1а, Korston Hotel
19:00 от 2000 ₽

