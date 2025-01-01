Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Markul
Киноафиша Markul

Markul

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт Маркула в Aura Воронеж

Эти выходные подарят настоящую музыкальную находку для фанатов русского рэпа. Воронеж станет свидетельством грандиозного концерта одного из самых кассовых исполнителей страны — Маркула!

Феномен успеха

Маркуля знают и любят за его уникальный стиль и высокий уровень исполнения. Его творчество быстро завоевало сердца зрителей, а клипы и песни набирают миллионы прослушиваний по всему миру. История артиста — это не только успех, но и долгие усилия, упорный труд и стремление к самосовершенствованию.

Что ожидать на концерте?

В программе вечера запланированы лучшие хиты, а также новые композиции из свежих релизов. Артист пообещал удивить зрителей не только музыкой, но и незабываемым шоу. Энергия и харизма Маркула сделают этот вечер особенно ярким.

Где и когда?

Не упустите возможность стать частью музыкального события, которое произойдет в клубе Aura в Воронеже. Приходите и насладитесь живым выступлением, которое оставит незабываемые впечатления!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 27 ноября
Aura Воронеж, просп. Революции, 56
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Markul

В ближайшие дни

Большой стендап
18+
Юмор
Большой стендап
29 августа в 20:00 Воронежский стендап-клуб
от 800 ₽
Metox
16+
Хип-хоп
Metox
25 октября в 20:00 Клуб 12
от 1300 ₽
Травма
16+
Хип-хоп
Травма
7 октября в 20:00 Сто ручьев
от 1600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше