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Markul
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Markul

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт Markul: феноменальный успех на сцене

Markul — российский хип-хоп-исполнитель, певец и автор песен, который стал одним из самых кассовых рэперов страны. Ранее он был членом творческого объединения «Green Park Gang», что послужило стартом его карьеры.

Что ожидать на концерте?

На выступлении Markul зрителей ждет яркое шоу с динамичными треками и завораживающим сценическим оформлением. Это — отличная возможность погрузиться в мир хип-хоп культуры и насладиться живым исполнением любимых хитов.

Не упустите шанс!

Концерт Markul — это событие, которое не оставит равнодушным ни одного поклонника рэпа. Обязательно приходите и станьте частью этого уникального музыкального опыта!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 25 июля
Bigroom Ростов-на-Дону, Театральный просп., 85
23:00 от 2200 ₽
Краснодар, 26 июля
Творческая площадка «Порт 219» Краснодар, Вишняковой, 1/10, стр. 2
22:00 от 2400 ₽

Фотографии

Markul

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