Санкт-Петербург радует театральных зрителей зрелищным балетов «Марко Спада» в постановке Большого театра, который стал настоящей классикой. История о благородном разбойнике, скрывающемся под личиной аристократа и грабящем богачей, была впервые представлена на сцене Парижской оперы в середине XIX века.
Изначально сюжет был положен в основу оперы, написанной композитором Даниэлем Обером. Успех оперы вдохновил его создать балет с хореографией, созданной Жозефом Мазилье. Спектакль пользовался популярностью несколько сезонов, но вскоре канул в Лету, как это часто происходило с балетами тех лет.
Только в конце XX века внимание к «Марко Спаде» вновь возобновилось благодаря французскому хореографу Пьеру Лакотту. Он прославился тем, что создавал новые версии классических произведений на основе исторических исследований.
При создании новой версии Лакотт фактически начал с чистого листа. Он не только сохранил оригинальный приключенческий сюжет и музыку, но и адаптировал хореографию, добавив сложнейшие вариации для солистов. Эта версия балета, представленная в 1981 году в Римской опере, была обновлена и в 2013 году в Большом театре.
Восхищенный талантом российских артистов, Лакотт заполнил спектакль множеством красочных партий: две балеринские роли, три премьерских, а также танцы для кордебалета и выразительные пантомимные сцены. Все это создало невероятную ткань спектакля, который стал дорогим подарком как для артистов, так и для зрителей.
Премьера балета в Большом театре состоялась 8 ноября 2013 года, а его возобновление прошло 14 июня 2023 года. Первая мировая премьера балета в постановке Пьера Лакотта состоялась 15 марта 1981 года в Римской опере.