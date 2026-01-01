Марко Спада: балет Даниэля Обера в Мариинском театре

Санкт-Петербург радует театральных зрителей зрелищным балетов «Марко Спада» в постановке Большого театра, который стал настоящей классикой. История о благородном разбойнике, скрывающемся под личиной аристократа и грабящем богачей, была впервые представлена на сцене Парижской оперы в середине XIX века.

История создания балета

Изначально сюжет был положен в основу оперы, написанной композитором Даниэлем Обером. Успех оперы вдохновил его создать балет с хореографией, созданной Жозефом Мазилье. Спектакль пользовался популярностью несколько сезонов, но вскоре канул в Лету, как это часто происходило с балетами тех лет.

Только в конце XX века внимание к «Марко Спаде» вновь возобновилось благодаря французскому хореографу Пьеру Лакотту. Он прославился тем, что создавал новые версии классических произведений на основе исторических исследований.

Возрождение классики на сцене Большого театра

При создании новой версии Лакотт фактически начал с чистого листа. Он не только сохранил оригинальный приключенческий сюжет и музыку, но и адаптировал хореографию, добавив сложнейшие вариации для солистов. Эта версия балета, представленная в 1981 году в Римской опере, была обновлена и в 2013 году в Большом театре.

Восхищенный талантом российских артистов, Лакотт заполнил спектакль множеством красочных партий: две балеринские роли, три премьерских, а также танцы для кордебалета и выразительные пантомимные сцены. Все это создало невероятную ткань спектакля, который стал дорогим подарком как для артистов, так и для зрителей.

Даты премьеры и возобновления

Премьера балета в Большом театре состоялась 8 ноября 2013 года, а его возобновление прошло 14 июня 2023 года. Первая мировая премьера балета в постановке Пьера Лакотта состоялась 15 марта 1981 года в Римской опере.